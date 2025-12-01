En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Lina, eliminada del 'Desafío', confesó con cuanta plata salió del programa

Los más recientes eliminados del Desafío, Lina y Pedro, estuvieron en un ‘en vivo’ para hablar en detalle de su paso por el programa; resaltaron cómo fue su experiencia en cada uno de los boxes.

