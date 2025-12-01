Lina, eliminada del 'Desafío', confesó con cuanta plata salió del programa

En el capítulo 102 del Desafío Siglo XXI ocurrió un hecho que dejó a todos impactos. Mira también:Como ella se dislocó el hombro, tuvo que ser atendida por los paramédicos. Al estar un tiempo ausentada, allí la revisaron a profundidad para saber si podía continuar o no.

Mira también: Él es ‘Paco’ el novio de Lina, del Desafío Siglo XXI: no es colombiano



Con cuánta plata salió Lina del Desafío

Ahora bien, recientemente los dos estuvieron en el ‘en vivo’ de Caracol Televisión y detallaron más sobre su paso por el programa. Uno de los detalles que más llamó la atención, fue cuando Lina reveló con cuándo dinero salió de la competencia. La exparticipante indicó que se llevó más de $4 millones, pero no especificó en qué se lo gastará.



Es de destacar que, Pedro también recordó cuánto recolectó para su moto. Neos fue quien le dio el dinero y él no pude estar más agradecido por ese lindo gesto que tuvieron. En esta entrevista confirmó que fueron $10 millones y que, aunque no sabe cuál vehículo quiere, solo especificó que no importa cuál sea, sino tener la que tanto a deseado.

Por otra parte, hablaron de lo primero que hicieron al salir del Desafío Siglo XXI. Los dos coincidieron en lo mismo. Pedro fue el primero en responder. “Pues llamar a mi mamá, a mi gente, a mi mujer. Decirles que yo estaba bien, que estaba tranquilo y nada. Agradecido con el grupo que me tocó y con el que me eligió en Palenque, como lo fue Kevyn con Valkyria”.

Publicidad

Luego, Lina indicó algo parecido al salir del programa. “También, lo primero que uno hace es llamar a sus familiares y comentarles la triste noticia. Lo que uno quiere es hablar con su mamá, sus hermanos, con mi pareja”. Después de esto, Pedro reveló que por parte de su familia le preguntaron qué fue lo que ocurrió, pero él expresó que no podía decir nada al respecto. “Mamá, no puedo hablar, no puedo decir nada”, expresó.

Mira también: Por qué no van a reemplazar a Lina y Pedro en el ‘Desafío’: esta es la razón

Publicidad

Más tarde, Lina quiso hablar de su pareja, al que responde con el nombre de Paco. “Él es de Brasil, lleva varios años viviendo en Colombia. Nosotros fuimos novios en el 2018 y duramos un año. Nosotros nos separamos cuando yo me fui para el ejército, porque por el trabajo de él tiene que estar mucho tiempo por fuera. Dijimos que dejáramos ahí y si era para nosotros, se nos iba a dar más adelante. Efectivamente, ya vamos a cumplir dos años de relación, luego de que regresamos nuevamente”, puntualizó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.