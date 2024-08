Así se veía Santi, del Desafío, a los 20 años: no tenía tatuajes, ni se dejaba la barba

Si de hombres cuya belleza se roba todas las miradas en el Desafío 2024 se trata, sin duda alguna, Santi es quien se lleva la corona en este reality, pues desde su llegada las colombianas pusieron sus ojos en este participante, dado que desde que reemplazó a Koke, quien salió por una lesión, todas preguntaban por él y se sumergieron en sus redes sociales para hacer que sus fotos se volvieran virales.

Además, varias de las desafiantes que han estado en la Ciudadela también lo han comentado, ya que lo consideran uno de los más atractivos dentro del programa, a pesar de que tengan opiniones distintas con respecto a su rendimiento.

Santi, del Desafío, cuando tenía 20 años

Nos metimos en la cuenta de Instagram de este participante para ver cómo lucía cuando tenía alrededor de 20 años, lo mismo que posee en la actualidad el reality de los colombianos y así detallar qué tanto ha cambiado.

En definitiva, desde muy joven Santi, quien actualmente tiene 30 años, ha tenido un cuerpo muy trabajado, tonificado y marcado, aunque antes no contaba con tanto volumen en sus músculos como ahora. Además, para dicho momento aún no poseía con tatuajes, o por lo menos que fueran visibles. A su vez, lo podemos observar sin barba, algo que lo hacía ver aún menor, ya que sus facciones no son tan fuertes y le dan un toque más suave a su rostro.

Estas imágenes fueron publicadas entre 2015 y 2017, época en la que ya participaba en competencias como 'Men Physique' en las cuales se evaluaba la belleza y apariencia atlética de los hombres concursantes.

Por otra parte, sus fanáticas están tan maravilladas con él, que también le han stalkeado sus publicaciones más antiguas, en las que le han dejado este tipo de comentarios: "qué hermoso mi desafiante más querido", "no paro de mirarte en el Desafío", "qué hermoso por dentro y por fuera", "te pareces a Johnny Depp", "me caso", "que bello".

Santi recibió amenazas antes de entrar al Desafío 2024, ¿a qué se debe?

El Súper Humano confesó que, luego de participar en un torneo cuando tenía 21 años, recibió la advertencia de un conocido, quien le pidió andar armado por el pueblo debido a que le querían hacer daño.

“Yo dije ‘cómo así’ y dijo dizque sí, yo escuché que esos manes dijeron de una ‘ay, vamos a darle duro a ese modelito’, entonces a mí me quedó maquinando eso. Ya después de ese partido me quedé pensando en que no iba a volver a jugar”, dijo.

Esto debido a que era independiente, vivía solo, no recibía apoyo económico de su madre para poder subsistir y trabajaba gracias a su aspecto físico.

