"Me sentí parte de algo y eso me gustó": Participante del Desafío reveló por qué vivió en el Bronx

Inició El Desafío The Box y con esto la convivencia entre todos los participantes, quienes empezaron a conocerse, por lo que en este primer capítulo salieron a flor de piel algunos de los motivos por los que quisieron ser parte de esta competencia.

Fue por eso que Maleja , quien conforma el equipo Gamma, abrió su corazón y confesó una de las razones por las que siempre soñó ser parte de los Súper Humanos.

Reunida con gran parte de su equipo, comentó que todo inició desde que era una bebé, pues aseguró que su papá siempre quiso tener un niño, pero esto no fue posible ya que tuvo cuatro hijas.

Cuando yo tenía mas o menos 3 meses mi papá nos abandonó. Un día mi mamá salió, fuimos a algún lado, y cuando regresamos él ya se había llevado la ropa, todas sus cosas y hasta la estufa.

Narró que desde ese momento su mamá tuvo que empezar a trabajar demasiado y por esta razón ella y sus hermanas sufrieron de un gran abandono. "Yo no supe que era que alguien me ayudara a hacer una tarea, debido a eso también crecí siendo una niña muy insegura, callada, retraída y no hacía amigos", detalló la participante.

Al pasar el tiempo, a pesar de que era una persona que no socializaba con nadie, conoció a un grupo de amigos que consumían drogas, por lo que impulsada por ellos entró a este duro mundo.

Sentí algo que jamás había sentido en mi vida y era aceptación, que no me rechazaran, que no me hicieran bullying, me sentí parte de algo y eso me gustó.

Con la voz un poco entrecortada, la participante reveló que poco a poco las drogas la hundieron demasiado, tanto así que prefería ir al Bronx antes que ir al colegio, por lo que al llegar a su casa llegaba oliendo fatal, pues se caía estando en este deplorable lugar.

Su madre quería ayudarla, pero como su cabeza estaba solo en ese mundo no se quería dejar ayudar, por lo que decidió irse de su casa para estar en la calle. "Mi mamá empezó a entrar en depresión porque ya no supo cómo manejar esa situación conmigo, perdió el trabajo y entramos en una situación tenaz", resaltó.

Un día llamó a una de sus hermanas y le dijo que tenía mucha hambre, pues llevaba dos días sin comer. Al verla tan mal, la mujer se sorprendió, por lo que se la llevó a su casa, le dio demasiado amor y le suplió las necesidades que tenía en ese momento.

A pesar del gran recibimiento por parte de su hermana, la participante se enfrentó ante una fuerte ansiedad por causa de su falta de consumo de drogas, generando que intentara acabar con su vida en diversas ocasiones.

En ese momento tuvo un punto clave en su vida, pues en esta casa encontró una bicicleta elíptica que llamó su atención, por ello decidió montarse y pedalear con todas sus fuerzas para descubrir que todo aquello que tenía en su mente y en su pecho podía salir.

Me enamoré del deporte, hizo parte de mi vida, me la salvó y estoy aquí gracias a eso. Dije, voy a ir al Desafío y quiero ser un ejemplo para la juventud que está en un estado de vulnerabilidad y mostrarles que sí es posible lograr la vida que uno sueña si uno trabaja en pro de eso.

En medio de aplausos, los demás participantes afirmaron que el deporte salva vidas, mientras que Maleja destacó la importancia de la familia, diciendo que siempre están ahí y que nunca abandonan.

Revive este momento aquí: