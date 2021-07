¿Lo recuerdas? Juan Manuel recibió críticas de sus compañeros por gritar durante las pruebas

En ocasiones, las pruebas del Desafío The Box generan tensión en los participantes y hasta en los mismos televidentes, por eso, es común observar a los capitanes alentar a sus equipos. Sin embargo, Juan Manuel ha sido blanco de diferentes críticas por parte de los Súper Humanos ya que suele gritar de más, lo que logra desconcentrar al resto de competidores.

Fue Andrea Serna quien decidió hablar sobre el tema a través de las pantallas de Caracol Televisión justo cuando los tres equipos finalizaron una prueba en el Box Azul. La presentadora le preguntó a Meli cómo manejaban la situación en Omega, a lo que la participante respondió que se veían afectados por el comportamiento de su contrincante.

"Por ejemplo hoy en la prueba estábamos en la salida y quisimos decirle algo creo que fue a Karen, pero los gritos de Juan Manuel no nos dejaban. Entonces yo sí fui a donde Camila y le dije 'habla con él, porque a veces no deja dar de pronto una especificación a alguien del grupo'. Estresa no solo a su grupo sino también a Alpha y a Omega", puntualizó la caleña.

Posteriormente, Serna le dio la palabra al protagonista de la discusión para que aclarara qué era realmente lo que había sucedido.

"Hoy me pertubé, un poquito no, mucho. Incluso sí acepto que les grité de más, espero que también entiendan que es de la frustración a veces y del desespero que queremos ganar", finalizó.

No te pierdas estos y más detalles en el video completo.