Lo que no se vio en el cuarto capítulo del Desafío The Box: Dagómez expresa su gusto por Tatica Aunque los participantes van enfocados en poder ganar todas las exigentes pruebas, no pueden evitar sentirse seducidos ante la belleza de sus compañeras, incluso, sin importar que sean de otro equipo y este es el caso de Dagómez. ¡Descubre más detalles #DetrásDeCajas!