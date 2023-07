Kaboom habla sobre el conflicto entre Gamma y Alpha: "son cosas del juego, estrategias"

Kaboom, en los últimos ciclos en los que estuvo en el Desafío The Box 2023 , se convirtió en uno de los favoritos por los televidentes, ya que con su personalidad, la cual es una mezcla de dulzura y dureza, hizo que muchos lo vieran como una persona digna de admirar y que merece mucho más reconocimiento como deportista de talla mundial.

Es por ello que quisimos que nos diera a conocer su punto de vista acerca de lo que dicen los amantes de esta competencia a través de las redes sociales, en las que fue protagonista de varios memes.

Uno de los primeros comentarios hizo referencia a su lado más humano, por lo cual muchos aseguraron que él había ganado una pelea más con los fanáticos del Desafío The Box 2023: "creo que siempre he sido así, soy una persona espontánea y directa, aunque trato de avanzar en la vida y eso es lo que me tiene aquí porque creo que la perseverancia es una de mis características personales y siempre trato de que si voy a hacer algo lo haga bien o sino lo dejo de lado".

Sin duda alguna, su forma de ser hizo que los colombianos lo quisieran bastante, al punto de que lo apodaron como 'El tío Kaboom', por lo cual él hace énfasis en que: "para mí es muy gratificante que me tengan de esta forma, porque me llena de orgullo que por lo menos soy un ejemplo bueno para esas personas".

Otro de los momentos en los cuales Kaboom se volvió tendencia en las redes sociales fue cuando no pudo ver a su madre debido a que Alpha perdió el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, además de que no había estado presente en el Box Arcoíris y ni siquiera la observó por la pantalla, ya que en ese punto estaban en Playa Baja.

"Eso fue algo muy duro, la verdad, porque en esa etapa del juego estaba lleno de sentimientos y la verdad siempre trato de ser la persona como ruda por fuera, pero en ese momento sí estaba quebrantado por dentro porque quería solamente darle un abrazo, un beso, pero eran las reglas del juego y no pude en ese instante, aunque ya la tengo para rato y podré darle mucho cariño", exalta el campeón mundial de boxeo.

En su momento, mientras que hacía parte de Gamma, este exparticipante estuvo en medio del conflicto que hubo con Alpha, quienes afirmaron que la escuadra naranja no tenía palabra, por lo cual responde con lo que piensa de dichos comentarios: "son cosas del juego, solamente puedo decir que son estrategias, nosotros en ese instante estuvimos de acuerdo y cada uno es libre de opinar lo que quiera y así se dieron las circunstancias, no puedo hablar más porque la intención no era ofenderlos".