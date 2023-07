Desafío The Box: Top 5 de caídas y golpes que sufrieron los participantes en las diferentes pruebas

En el Desafío The Box 2023 se vivieron intensas competencias entre los cuatro equipos que existieron desde un inicio: Alpha, Beta, Gamma y Omega, estos se enfrentaron durante varios ciclos en los Boxes de la Ciudad de las Cajas, sin embargo, dos escuadras tuvieron que bajar sus banderas. La sed de victoria de muchos participantes los llevaba a entregar todo su potencial en las pistas, y en ocasiones a ignorar los riesgos a lo que podían estar expuestos.

En este top 5 de caídas o golpes, queremos recordar aquellos momentos en los que algunos desafiantes alcanzaron a preocupar a sus compañeros y que incluso los hicieron pensar en que su permanencia en el reality estaría en peligro.

Bogdan sufrió una fuerte caída en el Box Azul

Durante un Desafío de Sentencia y Servicios en el Box de Agua, Bogdan , integrante de Alpha sufrió una aparatosa caída en la piscina, pues al lanzarse desde una altura prudente, no calculó bien la distancia y alcanzó a golpearse con el borde de la pileta. Esto causó preocupación en sus colegas e integrantes de otros equipos. Un paramédico lo auxilió y él salió ileso, aunque un poco adolorido.

Kaboom se golpeó la cabeza en el Box Arcoíris

Mientras Alpha, Gamma y Beta competían en un Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Arcoíris, donde la regla de oro es no tocar el piso, el campeón mundial de Boxeo se cayó en un tramo de la pista y se golpeó la cabeza fuertemente, desatando gritos de preocupación entre todos los presentes.

Esta caída lo dejó desorientado y no pudo seguir compitiendo ese día, además, fue atendido por paramédicos en La Ciudad de las Cajas.

Mai se cayó en el Box Amarillo

Durante los primeros ciclos de la competencia, Mai , integrante de Gamma, sintió que su vida estaba en peligro por cuenta de una fuerte caída desde una rampa en un Desafío de Sentencia y Bienestar. Era una prueba donde los desafiantes debían ir encadenados, pero la mala comunicación entre los jugadores hizo que ella se golpeara contra el piso y se sintiera mareada.

Mai aseguró ante las cámaras de Caracol Televisión que no sentía sus manos y que pensó que se iba a morir.

Juli sufrió un golpe en su rodilla en el Box Arcoíris

En los últimos ciclos del Desafío de Box, Juli, capitana de Beta , se hizo una herida en su pierna mientras competía en un Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pues se golpeó fuertemente con una plataforma colgante del Box Arcoíris.

“No me fijé que me había agarrado muy abajo de la cuerda, me choqué muy fuerte; sin embargo, dije 'no, eso no me puede desconcentrar'", expresó Juli cuando Andrea Serna le preguntó por lo sucedido.

Guajira se cayó en el Box Amarillo y por poco se golpea en su rostro



El Desafío de Capitanas fue una de las pruebas más esperadas de esta edición del reality, pues Cifuentes, Juli y Guajira representaron a sus equipos. No obstante, la capitana de Gamma no pudo pasar un complejo obstáculo y tras intentarlo varias veces, seguía resbalándose, hasta que en una oportunidad se cayó y por poco se golpeó en el rostro. Pudo haber sido una grave lesión.