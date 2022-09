Del anonimato al reconocimiento: no se necesitan miles de seguidores para participar en el Desafío

En medio de un live que se llevó a cabo a través del perfil de Instagram del Desafío The Box, Andrea Serna , Juan Pablo , Valkyria y Maleja aclararon algunas dudas sobre la inscripción en el reality de Caracol Televisión. Algunos de los interrogantes que más se repitieron fueron si se debía ser colombiano o si se requieren múltiples seguidores para ingresar.



¿Ser influencer hará que quedes seleccionado en el Desafío?

La respuesta es no. De acuerdo con la conductora del programa, no es necesario que los interesados sean creadores de contenidos o tengan miles de seguidores en sus redes sociales para ingresar al reality ni tampoco necesitan un amigo que los ayude a que su proceso sea mucho más efectivo.

Mira también: ¿Cómo inscribirse en el Desafío 2023? Regístrate gratis y participa para ser un Súper Humano

“No hay atajos, no hay intermediarios, es lo que cuentas sobre ti, cualquiera puede participar”, aseguró Serna, agregando que incluso existen casos en que las personas no tienen perfiles de Facebook, Instagram o Tik tok.

Te puede interesar: Alístate para ser parte del Desafío The Box 2023, ¡esta es tu oportunidad!

Publicidad

Un claro ejemplo de ello es Juan Pablo, quien aseguró durante la transmisión que su crecimiento en las plataformas digitales vino durante su aparición en televisión, pues antes era un usuario "común y corriente".

No te pierdas: El 2023 será tu año: las convocatorias al Desafío The Box están abiertas



¿Los extranjeros pueden participar?

Muchos fueron los internautas que hicieron esta pregunta en el en vivo, por lo que Andrea Serna se apresuró a responder que no se trata tanto de un tema de que sea colombiano o no, sino que tenga relación con el país. Solo se solicita documentación de permanencia legalizada para continuar en el proceso.