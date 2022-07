¿Es trans? ¿Abrirán OnlyFans?: Valkyria, Alexa, Ceta y Juan Pablo responden a comentarios en redes

Ser parte del Desafío The Box implica muchas cosas más allá de la competencia, pues no todo queda en la Ciudad de las Cajas o en cada uno de los Boxes, ya que al ser uno de los realitys más queridos por los colombianos, hace que miles de personas se conecten capítulo a capítulo con cada una de las vivencias de los Súper Humanos, lo que hace que obligatoriamente tengan sus favoritos y sus criticados.

Esto causó que esos participantes siempre fueran tendencia mientras se estaban transmitiendo las pruebas, ya que una de las cosas que más disfrutan es comentar en tiempo real cada hecho que les impacte o que les moleste.

Algo de lo que se acaban de enterar quienes disputaron la gran final en el Box Negro, ya que por fin pudieron volver a interactuar con los seguidores de esta apasionante aventura, por lo que están enterándose de todos los puntos de vista de quienes se volvieron fanáticos de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Fue por eso, que en medio de una entrevista exclusiva para CaracolTV.com, Ceta , Juan Pablo , Valkyria y Alexa reaccionaron a algunos de los memes más virales que reflejaban tanto los momentos más recordados por los colombianos como los diversos puntos de vista que pueden llegar a tener quienes todas las noches se conectaban con la Ciudad de las Cajas.

¿Qué es lo más extraño que les han dicho por redes sociales?

Definitivamente, estos finalistas se sorprendieron con la gran cantidad de mensajes que tenían en sus redes sociales tras haber terminado esta gran experiencia, por lo que inicialmente están muy agradecidos por todo el apoyo, sin embargo, cada uno nos contó aquello que de forma particular llamó su atención.

"Me empezaron a preguntar si yo tenía una relación sentimental con Karina. A mí eso me dio mucha curiosidad, así que un día yo le pregunté a alguien que por qué pensaba eso y me dijo que éramos las únicas participantes que nunca habíamos hablado de nuestras vidas sentimentales y, por otra parte, porque había rechazado a Duván ", es la respuesta que da Alexa, un poco confundida, ya que siente que la gente confunde un acto como una buena amistad entre mujeres.

Con respecto a Valkyria, esta representante del Tolima Grande no puede contener las carcajadas al recordar los mensajes que ha recibido, ya que no comprende la diversidad de opiniones que tienen con respecto a ella. "Yo he tenido varias chistosas. De la más común es si tengo esposa, porque yo hablaba de mi esposo, entonces son, ¿pero es esposo o esposa? También si soy trans, que también a muchos les ofende, a mí me da risa, trataría más bien de concientizar a la gente, pero también tuve propuestas de matrimonio. Tuve un señor que me escribía un montón de poemas divinos, me ofreció casa, carro, perro, señora del servicio, casa en la playa, divino. Me tocó decirle que no (risas)".

Los hombres tampoco se quedaron atrás, ya que también recibieron diferentes clases de propuestas y preguntas indecentes. Por el lado de Juan Pablo confiesa que: "a mí [me han preguntado] de Criollo, que si éramos pareja, pero ¡yo tengo mujer!, ustedes se dieron cuenta, y un hijo. No entienden que no pasa nada con él y, además, la gente me está pidiendo que abra OnlyFans".

Quien era el capitán de Beta también fue cuestionado con temas con respecto a contenido para adultos: "varias veces me han escrito como que cuándo les hago un hijo y también, así como Juan Pablo, que cuándo abro OnlyFans. Me preguntan mucho si es verdad que soy así de serio y que por qué".

Mira la entrevista completa aquí: