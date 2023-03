Cifuentes llega a las Casas Gamma y Beta para entregar los chalecos de sentencia

Luego de haber ganado el Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Arcoíris, los integrantes del equipo Alpha envían como emisaria a Cifuentes a las casas Gamma y Beta para entregar dos chalecos de sentencia, uno para Yan y otro para Valeria. Cabe aclarar que antes de hacer la visita, la desafiante analiza muy bien la decisión en compañía de sus compañeros.

"No me siento nada bien si tomamos la decisión de que sea solamente para Gamma, por ejemplo, y obviamente tampoco quisiera tocar a Omega", menciona Cifuentes, a lo que Daniela responde que ella simplemente desea que la mujer que vaya al Desafío a Muerte sea una de las integrantes de Beta; no obstante, no explica sus razones.

A diferencia de lo que ocurrió durante la entrega de chalecos que estuvo a cargo de Bogdan, los participantes que están en riesgo lucen un poco más desanimados debido al rendimiento que han tenido en el terreno de juego; no obstante, escuchan atentamente las palabras de aliento que les dedican sus colegas y que les da un poco de esperanza para continuar luchando en la producción de Caracol Televisión.

No te pierdas el Desafío The Box en las noches de Caracol Televisión o por la Señal en Vivo.