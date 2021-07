Beta arremetió contra Galo por recordar los errores que han cometido en el Desafío The Box

En el Desafío The Box ya comenzó la recta final y los participantes están cada vez más decididos a continuar participando por el millonario premio. Tras su derrota en el Box Amarillo, el equipo Beta tuvo que ver cómo Alpha sentenció a Pipe y, aunque inicialmente trataron de mantenerse tranquilos sobre el rendimiento de G alo en la prueba, al final arremetieron contra él por un comentario que hizo.

Todo ocurrió cuando Juan Manuel recibió en la puerta de la casa el chaleco de sentencia para su compañero. Mientras todos se disponían a darle mensajes de aliento para que tuviera la suficiente fuerza de enfrentarse a 'Muerte' y volver, Galo aseguró que el reality ya se está acabando y que era predecible que algún hombre de Beta debía ir al Box Negro porque solo queda Olímpico en el equipo morado.

"Sabemos que estamos en un juego y desafotunadamente alguien en este ciclo tenía que ir, bien sea por al azar o por votación", puntualizó, generando caras de disgustos en sus coequiperos.

No obstante, lo que verdaderamente provocó malestar en el recinto, fue precisamente el hecho de que decidió recordar algunos errores que cometieron los Súper Humanos desde que inició la producción como las falencias que tuvo Beta cuando Tin era el capitán o las fallas que ha tenido el líder de Alpha en la piscina.

Paola fue una de las primeras en mencionar que estaba de acuerdo con lo que decía Galo; no obstante, considera que deben procurar evitar más errores porque el objetivos es llegar juntos a la fusión.

"Pero pienso que no es tiempo de decir 'no es fue un error' porque falta muy poquito y la idea es que todos lleguemos al final (...) pienso que es cuidarnos entre todos", afirmó.

Cabe resaltar que durante la prueba en el Box Amarillo, Galo fue el último en cruzar la línea de partida. De inmediato, los internautas se tomaron la plataforma para comentar lo sucedido.

"Pobre Galito, le cayeron fuerte, no pudieron solo olvidar el suceso y ya", "cuando solo levantas pesas pero no practicas nada de cardio", "Galo esto, Galo lo otro... Por qué no le cayeron a Pipe así el día que perdió la pruebas de capitanes", "Galo se justificó demasiado, hasta él mismo dijo que fue un 'error' cuando ni siquiera fue eso, sino que el cuerpo no le dio más, eso no es error", etc.