"Así es el juego": Galo reacciona frente a su salida del Desafío The Box y revela sus planes futuros El exparticipante habló en exclusiva para caracoltv.com, confesando que no se esperaba su salida, pero así es la dinámica del Desafío The Box. No obstante, ahora se dedicará la empresa en la que ya trabajaba desde antes de entrar a la competencia, por supuesto, sin dejar de seguir luchando por sus objetivos personales.