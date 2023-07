Yan y Escudero están seguros de que Sara ganaría el Desafío The Box si la definición fuera por comer

La amistad entre Yan, Escudero y Sara es cada vez más fuerte y cercana dado que llevan dos fases siendo parte de Beta en el Desafío The Box, por lo cual han pasado tanto por buenos como malos momentos juntos, lo que ha fortalecido la confianza entre ellos.

Es por ello que Yan no teme al molestar a la joven pereirana, razón que lo lleva a decirle que ella come demasiado, algo que aún no deja de sorprender a todos sus compañeros, pues no imaginaron que fuera así.

En medio de la charla de estos tres amigos, Escudero considera que ella es capaz de comerse la comida hasta de ellos y no quedar satisfecha, mientras que el otro desafiante le pregunta por cuántos alimentos compra en un mercado propio y a su vez la cuestiona por los que ella considera que son fundamentales.

Esto hace que tanto Yan como Escudero le aseguren que ella podría ganar el Desafío The Box si este se definiera por la persona que más comiera, lo cual desata las risas entre ellos.

Por otra parte, el exGamma le pregunta por algunos platos de comida, dado que le interesa saber más sobre sus conocimientos como profesional en nutrición y dietética y les cuenta sobre las personas de su pueblo.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.Te puede interesar: Byron ve en La Flaca el reflejo de su madre y Aleja recuerda una historia de maltrato



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.