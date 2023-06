Kaboom les enseña a sus compañeros de Alpha movimientos estratégicos del boxeo

Preocupados por su rendimiento, el cual los ha llevado a no funcionar lo suficiente en todas las pistas del Desafío The Box , los miembros de Alpha aprovechan las habilidades de Kaboom como campeón de boxeo para aprender algunos movimientos que podrán ayudarlos en una futura prueba en el Box Rojo, el cual consideran que determinará al ganador del Desafío de Sentencia y Bienestar.

Ante esto, el participante se siente halagado por sus compañeros, quienes se muestran con bastante disposición para observarlo y dejarse llevar por sus indicaciones, dando a su vez lo mejor de ellos, ya que no tienen su misma experiencia en esta disciplina.

Te puede interesar: Juli y Mai, del Desafío The Box 2023, se besaron en medio de un juego organizado en la casa Beta

Kaboom decide explicarles lo más estratégico del boxeo, tanto para atacar como para defenderse, ya que estos dos factores son clave en un Box Rojo, en el cual la arena de juego tiene como fundamento el contacto.

En este punto es posible ver a todos los miembros de Alpha imitando los movimientos del exintegrante Gamma, al tiempo que él les deja en claro la funcionalidad de cada uno de ellos y los nombres con los cuales son conocidos.

Conoce más: Kaboom le reveló a Alpha en el Desafío The Box que tiene un desgarre en el bícep, ¿piensa operarse?

Publicidad

Mientras que llevan a cabo todo esto, los participantes analizan en qué instantes o jugadas podría ser efectivo, teniendo en cuenta que estos son de defensa, técnica y balanceo.

Lee también: Yan le dice a Escudero que Rapelo se relaja cuando hay ciclo de mujeres en el Desafío The Box 2023

A su vez, Kaboom, a medida que los va observando, les hace correcciones frente a sus posturas y les comenta por qué estas pueden representar afectaciones para ellos.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

Publicidad

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.Te puede interesar: Desafío The Box 2023: estos son los retos que debe afrontar el operador de la cámara móvil



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.