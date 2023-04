Tres hombres y tres mujeres por equipo llegan al Desafío de Sentencia y Bienestar

Luego de haberse comunicado con las casas Alpha, Beta y Gamma en La Ciudad de las Cajas y de preguntarle a la Flaca sobre la discusión que tuvo junto a algunos compañeros, Andrea Serna recibe a tres hombres y tres mujeres por equipo en el Box Azul para el Desafío de Sentencia y Bienestar.

La presentadora se apresura a dar a conocer cómo se llevará a cabo la competencia mientras que Sebastián Martino hace la cuenta para que los Súper Humanos se pongan en posiciones e inicien todo el circuito. La prueba consta de varios obstáculos difíciles de superar, de manera que los desafiantes deben demostrar sus habilidades para el equilibrio, la resistencia, la natación y la rapidez.

A pesar de que todos dan lo mejor de sí mismos en el terreno de juego, Andrea Serna anuncia que el equipo que se lleva el primer puesto es Alpha, quien logra obtener de primeras los puntos requeridos. Posteriormente, Gamma logra cruzar la línea de llegada y quedarse así con la posibilidad de estar un poco más cómodos en sus casas.

Beta, por su parte, se queda sin ningún tipo de recompensa. Una vez terminada la prueba, los participantes se reúnen en sus respectivos equipos a un lado de la pista para hablar un poco de cómo fue su desempeño en esta área en específico. Los demás concursantes mientras tanto esperan ansiosamente a recibir a sus colegas.

Cabe aclarar que Gamma estaba un poco preocupado debido al rendimiento que tuvieron en las últimas pruebas, más específicamente desde que inició la segunda etapa de la producción de Caracol Televisión. Incluso motivaron a uno de sus integrantes para no tener miedo a la hora de lanzarse desde una plataforma muy alta.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.Te puede interesar: Sara, del Desafío The Box, fue apoyada por "sacarse la espinita" con Mackarthur



