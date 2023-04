Los equipos se enfrentan en la última prueba del Desafío The Box antes de la eliminación de una casa

Dos hombres y dos mujeres por equipo llegan al Box Rojo en el Desafío The Box 2023 para la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Tan pronto llegan a esta zona de La Ciudad de las Cajas, Andrea Serna se apresura a dar las indicaciones de esta competencia, que se caracteriza por tener mucho contacto físico entre los equipos.

"Mírense muy bien y recuerden este momento porque la próxima vez que compitan como equipos, varios de ustedes muy seguramente no tendrán su uniforme (...) Desafiantes, para empezar vamos a hacer un sorteo. Un participante por equipo. Bueno, elijan y muéstrenme esos números", menciona la presentadora mientras Mai, Bogdan, Ricky y JP toman algunas fichas que se encuentran en una pequeña mesa.

Mira también: Desafío The Box 2023: Presentadores de La Red reaccionan a la belleza de algunos participantes

De esta forma, Serna informa que Beta le lanza a Omega, Omega a Alpha, Alpha a Gamma y Gamma a Beta. Luego de una prueba que requiere de habilidades como la concentración, la resistencia y el equilibrio, Andrea da a conocer que la casa morada es la ganadora de este encuentro deportivo, convirtiéndose nuevamente en el Mejor Equipo del Ciclo.

Mientras todos los participantes que asistieron a la prueba en el Box Rojo se esfuerzan, sus compañeros los apoyan incondicionalmente desde las comodidades de sus casa y en Playa Baja.

No te pierdas: Johncito Preguntón jugó con los participantes del Desafío The Box verdad o reto: ¿quién perdió?

Publicidad



Una de las cosas que quizás más llamaron la atención de esta capítulo es la lluvia que se presenta en medio de terreno de juego, pues no solo los participantes de Alpha, Gamma, Beta y Omega se ven afectados, sino que también lo hacen la conductora del programa y el juez encargado de supervisar que todo el ejercicio se lleve a cabo de la manera más transparente posible.

Al final, Alpha festeja el triunfo, mientra sus compañeros gritan desde la propiedad. Ahora debe escoger no solo a quiénes les enviará los chalecos de sentencia para completar el número de personas que irán al Box Negro, sino que también deberá girar la ruleta para ver cuál será el premios que podrán disfrutar y el castigo que tendrán que enfrentar algunos de sus compañeros.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá alrededor de 1.400 millones de pesos en juego en premios.Te puede interesar: En el Desafío de Sentencia y Bienestar dos integrantes tocan el piso y retrasan a sus equipos



¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?