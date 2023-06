Mai le dijo "malagradecido" a Kaboom y discutieron por los oficios de la casa

No todo es armonía y felicidad en Gamma, pues al regresar del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo donde Beta volvió a saborear la victoria, se vivieron momentos tensos, especialmente entre Kaboom y Mai, y por los que los compañeros tuvieron que intervenir para poder establecer normas de convivencia y acuerdos. Todo se dio mientras la escuadra naranja se encontraba en el Box Arcoíris, menos Mai, quien se quedó en la casa.

Cuando los desafiantes regresaron a su hogar, lo primero que el campeón en boxeo dijo fue que su compañera había dejado por fuera sus prendas mientras llovía, y ella inmediatamente respondió que no se había fijado. Sin embargo, el tema no se cerró ahí y Mai arremetió contra su coequipero:

“Kaboom es un malagradecido, dice que no lavé la ropa y le hice arepas, lavé los platos que quien sabe cuántos ensució, barrí la cocina, metí la ropa que estaba en el patio”, esto hizo que Iván se molestara y le respondiera:

“Ay, mija, ya deje de quejarse tanto. Si yo me pongo a contar toda la loza que he lavado de todos…”, y ella hizo la aclaración de que le molestó ver a Kaboom quejarse en vez de agradecerle.

En la noche, Kaboom no se quiso ahorrar comentarios: “La niña más pequeña se quedó en la casa y vio que la ropa se estaba mojando y sacó la ropa de todos, menos la mía. No soy malagradecido porque ni siquiera la sacaste ni hiciste el favor”, enfatizó, y esto hizo que Guajira interviniera para establecer acuerdos de colaboración, los invitó a no ser egoístas y procurar buscar el bienestar de todos incluso en detalles pequeños como el aseo y los oficios.

Aunque fue un momento tenso entre los dos competidores, la abogada intervino para que este malentendido no fuera más grave. Finalmente, afortunadamente no recibieron el chaleco de sentencia, pues Beta se lo envió a Rapelo en Alpha.

