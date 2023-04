Gema se cansó del negativismo de Ricky y le hizo un fuerte reclamo: "siempre es a buscar una excusa"

Beta está atravesando un momento bastante difícil, pues las pésimas condiciones en Playa Baja afectan cada vez más a cada uno de sus participantes, quienes tenían la intención de cambiar su rendimiento en las pruebas, sin embargo, es algo que no pudieron conseguir. Ante esto, Gema decidió dar su opinión frente a la actitud que estaba tomando Ricky .

Debido a que este participante consideraba casi como un hecho que el chaleco iba a llegar para él, empezó a comunicarle eso a sus compañeros, afirmando que se iba a sumar a los otros tres miembros del equipo azul que ya estaban sentenciados.

A su vez, tras finalizar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, la cual se disputó en el Box Rojo, Ricky había comentado que se sentía bastante mal y que no se creía capaz de soportar una noche más en la temida Playa Baja, pues este desafío lo había dejado muy afectado.

Al estar todo Beta reunido, Mackarthur les hizo entender a todos sus compañeros que era necesario hablar de ciertos temas, dado que era necesario mejorar su rendimiento en los boxes, especialmente en este punto, pues uno de los equipos va a desaparecer y deben hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse en pie.

No obstante, Gema se mostró bastante incómoda ante lo dicho por Ricky, ya que sin ella haber comentado algo él estaba siendo acusada de tildar a supuestos responsables de lo ocurrido con la escuadra.

"Es a buscar un culpable, es a buscar una excusa... ¡no!", fue lo primero que esta artesana expresó, pues su compañero le había exaltado que él siente que siempre que ella habla también ataca.

"Lo que pasa es que es muy complicado salir de tres muertes, quitarse el cabello y salir a competir con personas que tienen una mentalidad de que ya vamos a perder", recalcó Gema.

Ante esto, Ricky le dejó en claro a su compañera que él no fue el responsable de que ella tuviese que portar los chalecos, por lo que ella le aclaró que no era así, sin embargo, que ella sí salía a competir entregándolo todo, pues tiene muy presente cuál es su sueño.

"No me estoy quejando, pero te levantas con un optimismo por el suelo, pero no nada, estamos comiendo popó, pues entonces metámosle las ganas y vamos a ganar, dejemos de estar con 'ay es que yo me voy', porque esa mentalidad va a bajonear al resto", añadió Gema.

Valeria se sumó a lo dicho por la artesana y le afirmó a su compañero que la competencia no estaba solo dentro de los boxes, sino también por fuera y que eso era algo de admirar en sus rivales, pues en ellos era notoria esa sincronización que aportaba el tener una buena actitud, comunicación y convivencia.