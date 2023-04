Gamma recibe el camión cargado de leña y se dispone a cumplir con su castigo en el Desafío The Box

Tan pronto regresan a su casa, los dos hombres y las dos mujeres que representaron a Gamma en el Box Rojo les aseguran a sus compañeros en el Desafío The Box 2023 que fueron seleccionados para afrontar el castigo, que se trata básicamente de entregarle el 50% de sus ganancias a Alpha.

Después de unos minutos, revelan entre risas que se trata de una broma; sin embargo, sí aclaran que deben partir leña durante toda la noche, de manera que deben estar pendientes a la llegada del camión lleno para empezar con el ejercicio sin importar lo cansados que estén o lo frío que esté el clima.

Tan pronto reciben el cargamento quedan sorprendidos, pues se percatan de que hay mucho trabajo por hacer. Mientras algunos desafiantes bajan las enormes cajas del vehículo y las llevan hasta el interior de la casa naranja, otros por su parte se disponen a afilar los machetes y demás herramientas para lograr que el trabajo sea mucho más fácil.

"Muchachos hay que dejar descargado el camión porque se va", menciona uno de los participantes. Los demás hablan sobre lo difícil de cortar que están los troncos, pues la mayoría no están secos, sino que están "verdes", por lo que deben hacer más fuerza y golpearlos más veces para lograr el objetivo.

A pesar de que muchos Súper Humanos no tienen idea de cómo se tala, reciben la ayuda de Yan, quien les da una pequeña clase de cómo deben llevar a cabo la actividad sin lastimarse y sin gastar mucho tiempo que al final va a ser una gran desventaja a largo plazo.

En las otras casas, la situación es muy diferente, pues Alpha festeja su más reciente victoria en La Ciudad de las Cajas, los sentenciados en Omega descansan para tener energías suficientes en el Box Negro durante el Desafío a Muerte y Beta enfrenta una noche bastante pesada en Playa Baja, pues la falta de comodidades, las discusiones como equipo y la falta de victorias empiezan a generar un ambiente hostil.



