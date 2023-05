Escudero y Aleja sufrieron algunas heridas en el Box Rojo, ¿son de gravedad?

Para nadie es un secreto que los duelos en el Box Rojo del Desafío The Box se juegan a otro precio, más allá de que cada prueba es importante, estas de contacto tienen un toque extra entre los participantes, por lo cual suelen presentarse algunos choques, golpes y heridas, tal y como les sucedió a Escudero y Aleja en este Desafío de Sentencia y Bienestar.

En esta oportunidad, la pista estaba compuesta por una piscina llena de lodo, la cual tenía una malla suspendida a dos metros de altura en la cual había varias pelotas que debían llevar al extremo opuesto y luego así lanzarlas hacia un muro, que contaba con una abertura donde estaba el tótem que requerían derribar para anotar un punto.

Al ver los obstáculos a los que se enfrentarían, cabe destacar que todos los participantes estaban jugando sin zapatos, dado que representaba la mejor manera de atravesar esta pista, sin embargo, se corrían algunos riesgos de lastimarse las plantas del pie.

Escudero y Aleja fueron parte de los desafiantes que se le midieron a este Desafío de Sentencia y Bienestar, por lo cual hicieron su mejor esfuerzo para que su equipo se llevase una victoria, no obstante, esta no era una tarea sencilla debido a las condiciones en las que estaban.

Durante todo el desarrollo de esta prueba, pudimos ver que entre todos los participantes hubo bastante tensión, ya que todos aplicaban distintos métodos para quedarse con las pelotas, por lo cual requirieron de una gran fuerza para aferrarse a este elemento y poder llevarlo al otro extremo de la piscina de lodo.

Es por ello que al finalizar el Desafío de Sentencia y Bienestar hubo varios adoloridos, destacando principalmente a Escudero y Aleja, quienes quedaron con un par de heridas que no solo llamaron la atención de sus compañeros, sino que les generó preocupación.

Con respecto a Escudero, aún estando en la pista durante el tiempo en el que Beta analizó lo sucedido, este participante les mostró a sus compañeros cómo se abrió una herida en el dedo gordo del pie y explicó que la parte inferior era la que más le dolía: "mal, me volé todo el pedazo". Ante esto, Sara mostró el impacto que le dio ver la piel del desafiante expuesta.

Por parte de Aleja, a quien se le vio el codo pelado, la participante esperó a llegar a la casa para revelar lo que había sucedido con ella, pues finalmente, el equipo médico le suturó esa herida que se había hecho para evitar que tuviese una mayor profundidad o que se infectara, por lo cual también le taparon esa zona. Cabe destacar que ella se quejó del dolor que esto le causaba.

