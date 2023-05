Desafío The Box: los participantes más polémicos de las tres ediciones

En este TBT queremos recordar a aquellos participantes que se han quedado en la memoria de los colombianos, quienes temporada tras temporada del Desafío The Box han podido ser testigos del sinfín de emociones que hay en la Ciudad de las Cajas, lo cual hace que sea inevitable que haya una que otra polémica entre los concursantes.

Y es que más allá del juego, la convivencia entre quienes inicialmente son desconocidos no es fácil, ya que está condicionada por factores como el estrés, el pasar necesidades, la ansiedad de ganar, entre otras cosas. Al ser todos tan diferentes, siempre hay espacios para roces o malentendidos, los cuales son expresados de maneras en las que no todos están de acuerdo.

Es por ello que hacemos mención de esos tres participantes que más polémicas generaron en las tres temporadas que se han realizado en la Ciudad de las Cajas y que fueron amados y criticados por los televidentes.



Olímpico - Desafío The Box 1

Olímpico se ha convertido en uno de los desafiantes más icónicos de este programa, pues su habilidad en las pistas hizo que los colombianos se emocionaran con su participación y se volvieran sus fanáticos durante todo su tiempo en competencia, dado que tenía un estilo único en cada uno de los boxes.

No obstante, la polémica también fue parte fundamental durante su paso por el reality, pues tenía casi que una pelea cazada con los integrantes de Beta , principalmente con Juan Manuel. Esto hizo que tuvieran varias discusiones y se sentenciaran entre sí. Cabe destacar que el rival de este Alpha aprovechó para ofrecerle disculpas antes de que todo se terminara.

Tarzán - Desafío The Box 2

Aunque Tarzán no demostraba la mejor actitud al estar en la arena de juego, era innegable el talento que tenía para desempeñarse bien en cada una de las pistas. Este capitán de Alpha, además de rapidez, tenía una enorme capacidad para entender los obstáculos y superarlos casi sin fallar. Es importante recordar que Olímpico lo ayudó a entrenar antes de su llegada.

A pesar de ello, la convivencia fue un factor bastante complicado para él, ya que desde el inicio mostró constantes cambios de humor y un desinterés por comandar a su equipo, pues pensaba más que todo en él. A sí mismo, tuvo malos comportamientos con sus compañeros y llegó al punto de quedarse dormido en uno de los boxes o hasta hacerle una penosa escena a Porto en El Cubo.

Black - Desafío The Box 3

En la edición más reciente del Desafío The Box, Gamma tuvo entre sus integrantes a uno de los desafiantes que más atemorizó a sus rivales, ya que con solo verlo eran conscientes de la fuerza que tenía. Además, tenía la capacidad de hacer salir a su equipo hacia adelante y tomar ventaja en cada uno de los obstáculos. Su paso fue corto, pero significativo, pues decidió retirarse.

Definitivamente, la convivencia no fue el fuerte de Black durante su paso por la Ciudad de las Cajas, pues desde el primer día era notoria la inconformidad con su equipo, la poca tolerancia ante las observaciones, el desespero de tener que soportar necesidades y demás. Esto hizo que el concursante no quisiera lidiar con el resto de la escuadra naranja, se aislara, los ignorara, no compartiera con ellos o hasta ni le importara hacerlos someterse a una sanción.