Sin lugar a dudas el momento que más llama la atención de los televidentes durante el capítulo número 24 del Desafío The Box 2023 es cuando los integrantes de las casas Alpha, Gamma y Beta atienden las indicaciones de Andrea Serna y se presentan en el Box Negro para presenciar el Desafío a Muerte, que en esta oportunidad está a cargo de Sensei, Escudero, Mackarthur y Rapelo.

Lo curioso del caso es que la presentadora del reality anuncia que debe tomar un momento de la prueba para hablar de un tema bastante delicado, pues la producción pudo captar el momento exacto en el que Black, integrante la casa Gamma, infringió una de las reglas de oro de la producción: Salir del recinto sin previa autorización de los organizadores.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Black divide opiniones en La Ciudad de las Cajas. Desde que inició la competencia, el Súper Humano ha destacado no solo por sus habilidades físicas en el terreno de juego, sino también por su temperamento, pues ha protagonizado varios enfrentamientos con algunos de sus compañeros y hasta les ha solicitado a sus rivales que le envíen el chaleco de sentencia.

A esto se le suma el hecho de que al inicio del programa tocó el agua de la piscina cuando su grupo había perdido la prueba que les permitía tener acceso a esa zona de la casa, lo que produjo que Serna los enviara directamente a Playa Baja durante todo el ciclo.

La explicación de Black a lo sucedido

Luego de escuchar atentamente el llamado de atención de la presentadora y de conocer las opiniones de algunos colegas como Gema, la Flaca y Mackarthur, el participante asegura que no se ha sentido del todo bien en los últimos días, por lo que prefiere salir de Tobia, Cundinamarca, lo más pronto posible y no poner en riesgo su salud mental.

"No, pues mi intención no era crear un castigo para todos, simplemente pregunté qué puedo hacer para que me eliminen y me dijeron que pues cruzara la puerta. Lo hice, pero no pensé afectar a todo el equipo, no era mi intención y no me interesa hacerlo y nada, decirle a Yan por lo menos que en la buena", menciona.

Finalmente, Andrea les pide a los sentenciados que se quiten los chalecos porque no va a haber eliminado debido a la renuncia de Black y envía a Gamma directamente a Playa Baja para pasar allí todo el ciclo.

