Sara se molesta con Ricky porque se siente atacada e Iván recibe la correspondencia

Los integrantes de Beta se reúnen en el comedor para hablar sobre sus rivales, en especial sobre Alpha y su forma de afrontar las derrotas, pero en durante esta conversación, Ricky y Sara tienen un roce, pues piensan distinto y ella no está de acuerdo con que su cambio al regresar al reality haya sido solo por la “actitud” que tiene.

“La Sarita de antes, a la Sarita que regresó es diferente, no porque haya mejorado o practicado más en las pistas, es una cuestión de actitud y tú no lo entendías, solo hasta que regresaste”, dice el capitán.

La competidora responde: “Yo les dije, vengo diferente mentalmente y eso no es de actitud. Estaba deprimida, me quería ir de acá y volví mejor”. Posteriormente, dice que se siente “prevenida” con Ricky y prefiere dejar de hablar con él en ese momento.

Por otra parte, en Gamma llega el servicio de mensajería. Iván recibe una caja con una carta de su madre y varias fotos que dejan a sus compañeros sorprendidos, además, ve varios videos de sus amigos más cercanos y sus seres queridos, esto lo llena de motivación para continuar en la competencia.

