Le dicen a Sara que pasó de llorar todo el día en el Desafío The Box a ser "coach motivacional"

Un nuevo ciclo para las mujeres dio inicio en La Ciudad de las Cajas del Desafío The Box ; por eso, los Súper Humanos se recargaron de energías para enfrentar la prueba de Sentencia y Hambre en el Box Arcoíris; sin embargo, antes de recibir el llamado de Andrea Serna , Sara les demostró a sus compañeros de Beta que ahora tiene una actitud diferente frente a la competencia.

Anteriormente, la desafiante había señalado que deseaba abandonar Tobia, Cundinamarca, porque se sentía agotada; no obstante, al regresar al juego por una lesión de Kate, la joven se ha mostrado más alegre que de costumbre y hasta le da ánimos a sus amigos para tener un buen rendimiento durante su paso por cada uno de los Boxes.

"Estor re fuerte, vine re fuerte. No, no, no, pero en serio. O sea, imagínense donde ganemos el ciclo de comida. Primero, los chalecos; segundo, Mejor Equipo del Ciclo, más plata", dijo alegremente, de manera que sus compañeros agregaron que se sienten felices de que ella le ponga una cara amable a la situación y no se rinda.

Ricky, por su parte, aseguró que en caso de ganar pueden añadirle una estrofa a la trova que compusieron en compañía de Gabriela Tafur , en la que relatan que han estado sin alimentarse adecuadamente durante poco más de 10 ciclos consecutivos, lo que los ha llevado a tener una mala racha, pues no tienen fuerzas suficientes para rendir en el terreno de juego.

"Uno se recupera si come (...) No, y le sacamos otra estrofa... La comida llegó (...) Sara llegó como recargada y eso influye porque en las pistas lo va a hacer diferente", dijo Ricky.

Finalmente, Sara mencionó que su actitud cambió desde que se retiró por un par de días de la producción, pues sentía que no se identificaba con la personalidad que estaba exponiendo en frente de los demás concursantes y de todos los televidentes.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar: "Sara me representa en mis crisis, en cuatro días pasó de llorar todo el santo día a ser coach motivacional 😂", "me gusta esta actitud de Sara 😎", "a estás alturas ya siento que Sara va ganar el Desafío", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

