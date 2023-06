Juli, del Desafío The Box, ofreció dinero en Beta para que lavaran su ropa, pero le cobraron mucho

Luego de que se enfrentaran en la prueba de Sentencia y Hambre en el Box Arcoíris, los integrantes de Beta en el Desafío The Box protagonizaron un divertido momento en La Ciudad de las Cajas, pues Juli les ofreció a sus compañeros trabajo, lo que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la producción de Caracol Televisión.

Durante la emisión del capítulo 53 se pudo ver que Juli les propuso un negocio a sus compañeros. Básicamente pidió que le lavaran la ropa a cambio de dinero, tal y como lo ha hecho en varias oportunidades Byron no solo en Beta sino que también en Alpha. De inmediato, Yan y Sara accedieron a cumplir con la petición; sin embargo, causaron sorpresa al solicitar mucho dinero por una sola prenda.

Mira también: Bogdan del Desafío The Box: Nos pusimos en los zapatos del exparticipante que vive al extremo

"El buzo, esto, el top... Ay, Byron me lavaba así por 50 mil, ¿entonces cuánto quiere? Uy, no sea carero", dijo graciosamente Juli, pero un poco molesta porque debía poner más plata para cerrar el trato, a lo que su colega contestó: "70 mil y ya, se lo voy a dejar tan limpio que si usted va a la prueba de tierra no se le va a ensuciar".

Al ver que la situación no le favorecía mucho, Juli aseguró que solo planeaba darle la cifra que propuso al comienzo, así que el competidor aceptó, pero dijo que no incluiría una de las prendas que estaban dentro del montón de ropa.

Publicidad

Posteriormente, la modelo webcam aseguró que ella se encargaría personalmente de limpiar su ropa interior, a lo que su compañero respondió de manera cómica: "esos sí valen por ahí 500 mil pesos".

No te pierdas: Tarzán, exparticipante del Desafío The Box 2022, habló sobre su paso por la competencia

Cabe aclarar que a lo largo de la competencia, varios desafiantes han destacado por hacer determinadas labores del hogar a cambio de plata. Byron ha sido uno de los que se ha rebuscado el dinero limpiándole las pertenencias a Cifuentes, quien no duda en recomendarlo con sus otros compañeros, entre ellos Valeria, para que ambos logren tener una relación mucho más cercana.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.Te puede interesar: JP, exparticipante del Desafío The Box, reveló qué le faltaba a Omega para sobresalir en el reality



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.