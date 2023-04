Byron les pide a sus compañeros que eviten apoyar otros equipos del Desafío The Box en las pruebas

Byron aprovecha que los integrantes de la casa Beta está hablando de la sentencia de Escudero y de la lejanía entre Rapelo y Maryam para expresar una inconformidad que tiene desde que inició la segunda etapa del Desafío The Box 2023, en la que tristemente un equipo quedó desintegrado y los demás grupos se reconfiguraron.

Según informa, se trata del hecho de apoyar a sus equipos anteriores o tomar partida cuando Beta no es el que está compitiendo en el terreno de juego. Afortunadamente, el comentario es muy bien recibido por los presentes, quienes prometen prestar un poco más de atención a la situación para fortalecer más su relación como compañeros.

Mira también: Kaboom le pide a Black en el Desafío The Box que sea un poco más asertivo cuando haya discusiones

"Es que personalmente, digamos cuando... Ejemplo claro: la prueba de contacto, no me gusta y yo no lo hago, que por ejemplo Yan gritaba mucho a Gamma y es normal, es entendible que lo hagas, pero yo lo pido y lo digo es por un poco de respeto, sí me entiendes. Con nosotros y con los demás equipos también", menciona.

Adicionalmente, asegura que vio cómo Maryam estaba apoyando al equipo contrario a Alpha en la misma prueba: "Alpha hizo un punto y tú hiciste como 'nooo' y yo me quedé mirándote así como... Yo no celebraba los puntos de nadie. Nosotros ganábamos, listo, gracias a Dios y si quedábamos de segundas pues me daba igual. Yo me di cuenta y ellos se dieron también cuenta (...) Tal vez ahora que dices que Rapelo no te saludo, sus razones tendrá".



La petición de Mackarthur en Alpha

Mackarthur también menciona que ha sentido que Bogdan y Rapelo hablan mucho de Byron y cómo era su relación antes de que se llevara a cabo el Desafío de Capitanes que hizo que Omega quedara eliminado de La Ciudad de las Cajas.

Publicidad

"Yo entiendo que ustedes desde el principio, como siempre han dicho, tuvieron una conexión muy chévere con Byron y con Juli y pues no lo tomen a mal, sino que pues yo llego y como que todo el tiempo están hablando y recordando y uno dice como 'yo estoy sobrando acá, estos están como que bueno tocó aquí y tal'", señala.

No te pierdas: El equipo de arte del Desafío The Box 2023 reveló los detalles que hacen especial a cada casa



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.Te puede interesar: Paz, la odontóloga y virreina de concurso internacional que enamoró en el Desafío The Box 2023