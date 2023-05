La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas del Desafío The Box 2023 para hablar con los participantes de Alpha, Gamma y Beta sobre las fortalezas que tienen las mujeres del reality de los colombianos. Posteriormente, se apresura a revelar detalles del Desafío de Sentencia y Hambre que se llevará a cabo en el Box Azul.

En esta ocasión, Gamma resulta ganador. Luego de que Beta perdiera, Sara se muestra muy afectada por el retraso que le hizo pasar a sus compañeros, de manera que no puede evitar desbordarse en llanto. Los demás desafiantes, por su parte, intentan consolarla y pedirle que use esa situación para transformarla en una verdadera inspiración para mejorar.

Te puede interesar: Yan, del Desafío The Box, es una muestra de que con esfuerzo los sueños se cumplen

Bogdan recibe de nuevo la visita de una paramédico, que le solicita salir para hacerse nuevos exámenes médicos, pues con el paso del tiempo ha notado que la zona está mucho más hinchada y que el dolor ha aumentado un poco en su pierna.

Mira también: Sensei, el participante del Desafío The Box 2023 que ha recorrido el mundo gracias a su trabajo

Publicidad

Guajira llega a donde están sus oponentes y da a conocer que la Súper Humana que debe defender su cupo en el programa es Juli: "Buenas, es una decisión de equipo, en este caso todos decidimos que el chaleco va para Juli, tienes todas las capacidades, así que a lucirse", expresa la mujer mientras le pone la prenda a su colega.

Mira también: Bogdan se retira del Desafío The Box 2023 para volverse a practicar algunos exámenes médicos

Publicidad

Andrea Serna vuelve a comunicarse con los participantes del Desafío The Box 2023 para dar a conocer detalles de la nueva prueba. Se trata del Desafío de Sentencia y Servicios, donde los Súper Humanos que pierdan no solo deben escoger si pagan el arriendo o no, sino que también los ganadores deben seleccionar quién merece recibir el servicio de correspondencia y con ello la posibilidad de saber noticias de sus seres queridos, que les envían las mejores energías para avanzar en el reality de los colombianos.

Mira también: Gamma sentencia a una mujer del Desafío The Box 2023 y ella dice estar deprimida

Alpha se corona como ganador, seguido de Beta. Durante el encuentro, Kaboom llama particularmente la atención debido a que sufre una fuerte caída justo cuando están compitiendo contra Sensei.

Cifuentes llega a Beta y le entrega el chaleco a Sara.

Finalmente, La correspondencia por fin llega a la casa Alpha, de manera que los participantes se reúnen en la sala para ver las cartas, los videos y hasta los dibujos que le enviaron al deportista, lo que conmovió a más de uno.

Publicidad