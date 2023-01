Una canción de un colombiano aparece de primera en las canciones favoritas de Barack Obama en 2017

El expresidente no quería perder una tradición que ha tenido desde que asumió el liderazgo de los Estados Unidos. Siguiendo esta costumbre, el 31 de diciembre de 2017 publicó un listado con sus libros y canciones favoritas en su Facebook.

Publicidad





"Durante mi presidencia, empecé la tradición de compartir mi listado de lecturas y canciones. Fue una buena manera de reflexionar sobre los trabajos que resonaron en mí y de dejar ver a los autores y artistas de alrededor del mundo. Con algo de tiempo extra en mis manos para ponerme al día, quise compartir los libros y la música que más disfruté. Desde canciones que me hicieron mover hasta historias que me inspiraron, aquí está mi listado de 2017, -Espero que lo disfruten y tengan un feliz y saludable Año Nuevo", escribió Obama.

Para sorpresa de todos, la primera canción de su listado fue "Mi Gente’ de J Balvin y Willy William.

Balvin agradeció a Barack Obama por la distinción, a través de su cuenta de Instagram:

Publicidad

Aquí va el listado completo para que lo puedan escuchar:

Publicidad



Estas son las dos canciones que faltan del listado:

First World Problems by Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Publicidad

Family Feud by Jay-Z (feat. Beyoncé)

¿Qué tal el gusto musical del expresidente de los Estados Unidos?

Publicidad

Mira también:

¡Mal parqueada! La hija de Barack Obama fue grabada haciendo cosas "indebidas"

Publicidad

¡Como todo un periodista! Barack Obama le preguntó al príncipe Enrique por su relación