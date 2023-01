¡Tóxico y romántico! No te pierdas el gran show de Jona Camacho en vivo

Es la primera vez que Jona Camacho llega con nombre propio, al frente de su propuesta musical, a este escenario. “Tocar en el Teatro Mayor me da un sabor mucho más análogo, más de violines. Siento que voy a mostrar de verdad todo lo que puedo hacer en cuanto a los arreglos musicales”, afirma Jona. El reto más grande al que le está apostando es lograr que el formato clásico que es romántico, armónico y melódico, no pierda la esencia del baile, el funk y los sonidos que ha venido explorando con su música. Para lograrlo, estará acompañado por tres percusionistas, y se asegurarán de que los arreglos de las versiones reales mantengan el ritmo.

En el show, las canciones irán una tras otra como un tejido que va narrando historias personales, inspiradas en la cotidianidad. “Cada EP que he lanzado cuenta una historia, algo que me pasó en ese momento. Mostrar el último EP va a ser una conclusión de todas las canciones anteriores”. Además, el show será el momento de presentación de un gran lanzamiento: el 24 de mayo Jona Camacho estrenará su nuevo EP Plástico. En este nuevo trabajo se mantiene el lenguaje personal que lo ha caracterizado en sus letras: “hay una historia muy especial, que de alguna manera voy a contarla con la música, algo sentimental, algo inesperado para mi vida, mi carrera. Voy a usar ciertos elementos dejando algo en las historias, será una sorpresa”. Plástico traerá sonidos del R&B más old school (así lo define Jona), sonidos sesenteros grabados con sintetizadores análogos y antiguos que aprendió a manipular para lograr simplicidad en la música sin sobreponer instrumentos.

Su espíritu musical inquieto lo ha llevado a explorar, siempre ha ido un paso adelante en los sonidos. Por ejemplo, su coqueteo con el trap soul, género que ha tomado fuerza en el último año, ya tiene sus raíces desde el 2015. “Cuando empecé a hacer R&B sabía que iba a venir esta parte porque toda la escena urbana estaba estallando incluso con la onda "trapical", que son cantantes que están añadiendo melodía y no solamente un fraseo de rap sobre una pista, sino que hay mucho más contenido melódico. Eso siempre me ha gustado”.

Su lado de productor lo tiene trabajando para Santiago Cruz, Martina La Peligrosa y Rap Bang Club, dándole color y sonido a nuevas producciones de estos y otros artistas colombianos. “Gracias a la carrera y a toda la música que he estado haciendo, de alguna manera innovadora en Latinoamérica me llaman y me dicen "me encanta lo que estás haciendo, creo que sabes por dónde es mi camino musical ahorita, por donde hay que acomodarlo". Lo sé, no hay que perder el sello del artista, pero se puede colorear. Ese es el trabajo de uno como productor”.

