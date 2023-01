The Illusionists, directamente desde Broadway, llegan al Movistar Arena de Bogotá

A partir del 7 de agosto y hasta el 11, el Movistar Arena será el escenario del show de ilusionismo más taquillero de la historia. 8 magos, los mejores del mundo, cada uno en su propia especialidad serán los encargados de darle a los asistentes un impresionante espectáculo que ya ha sido ovacionado en cerca de 25 países alrededor del mundo.

Concebido como el espectáculo de magia más grande desde Haudini, The illusionists se han posicionado en Broadway como el show más taquillero de su tipo en el escenario más importante de los Estados Unidos, ha realizado dos especiales en “American’s Got Talent” y le ha demostrado al mundo que los límites no existen.

El espectáculo está liderado por Mark Kalin, el showman y está protagonizado por: El alquimista; Leonardo Bruno, Los transformacionalistas; Sos y Victoria, El escapólogo; Andrew Basso, El surrealista; Joaquín Kotkin, El manipulador; Florian Sainvet, El Showman; Mark Kalin y el hiptnotizador Aryel Altamar y el elusivo Valentino Azema.

Algunos de ellos ya habían tenido gran trayectoria en los espectáculos de ilusionismo como Ariel Altamar; el mejor ilusionista de Latinoamérica.

El show familiar combina todas las artes del ilusionismo: levitación, lectura mental y desaparición, escapismo y muchos otros. Para este show se retoman algunas prácticas tradicionales del ilusionismo, combinado con todas las posibilidades de luminotecnia, vestuario y puesta en escena que nos ofrece el mundo de hoy.

Colombia podrá disfrutarlo, en el Movistar Arena del 7 al 11 de agosto. El escenario además de contar con todas las disposiciones ideales para hacer de este espectáculo un recuerdo inolvidable, también estará acondicionado para el público en modo teatro. De esta forma los asistentes estarán más cerca y no se perderán un solo detalle del show.

Para su desarrollo, el show cuenta con un equipo de más de 25 personas, las cuales hacen de este evento una experiencia única alrededor del mundo.

