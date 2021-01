¿Todo bien en casa? Cinco señales que podrían augurar infidelidad en una relación

La divertida y jocosa obra ‘Hombre con hombre, mujer con mujer’ nos habla de episodios comunes de la vida en pareja como lo son la armonía, la felicidad, el amor y la confianza que existen entre Mafe y Gonzalo, la pareja protagonista de la obra, y quienes se pueden ver afectados por la distancia y todo lo que esto trae consigo, pues bien lo afirma el dicho popular “amor de lejos, o bueno, en estos tiempos, amor por Zoom, felices los cuatro”.

Al ser los celos y la infidelidad unos temas tan recurrentes en la historia de Mafe y Gonzalo, Felipe Arango Campuzano , un reconocido psicólogo clínico y social, nos ayuda a abordar y a entender cinco señales que podrían augurar o descubrir a aquella persona que engaña en la relación.

No obstante, como él mismo lo explica, “es muy importante entender que estas señales no son universales y no tienen que ser completamente válidas, cada caso es muy preciso, sin embargo, sí pueden tomarse como orientaciones para indagar más”.

Por eso, si en tu relación hay sospechas a la vista de una posible infidelidad, presta atención a estos cinco comportamientos que explica el experto Felipe Arango Campuzano. ¡Ah! Y por supuesto, no te pierdas ni un detalle de ‘Hombre con hombre, mujer con mujer’ todos los viernes y sábados.

>> Entre una pareja de esposos, Mafe y Gonzalo, parece que todo está dicho, pero nada está claro. Como las parejas desgastadas, sólo se hallan para perderse juntos en ese laberinto sin sentido que es la disputa por tener la razón, y la pequeña discusión que empezó por un sofá, ahora que están separados por la distancia, se extiende a toda una batalla por zoom que termina convertida en situaciones donde cada cual es libre de sospechar o especular lo que quiera.

‘Hombre con hombre, mujer con mujer’ es una divertida comedia protagonizada por Marcela Carvajal y Fernando Solorzano, dirigida y escrita por el reconocido productor y director Dago García , una obra que expone de una manera jocosa el tema de las relaciones de pareja y como se manejan estando en la distancia, donde su forma de comunicación es el zoom.

Si quieres reírte un rato viéndote reflejado en situaciones comunes y corrientes, no te pierdas esta divertida comedia ácida, realizada al mejor estilo de los colombianos.

‘Hombre con hombre, mujer con mujer’ está disponible desde el pasado 27 de noviembre en la plataforma de El Telón, www.teatroaunclic.com , un proyecto de Caracol Televisión y Dago García Producciones.