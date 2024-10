'Mujeres a la Plancha' en el Teatro Nacional La Castellana: De qué trata y cuándo se presenta

Las imponentes voces de seis talentosas artistas y la magia de las canciones más icónicas de las últimas décadas se unen en 'Mujeres a la plancha' para brindar un cautivante show en el que sus asistentes estarán envueltos de principio a fin, pues no pararán de cantar y vivirán un concierto en el que el tiempo queda de lado.

La exitosa puesta en escena llega a su edición número 13, llamada 'De mil colores', con la cual buscan conectar con las emociones a través de las cuales la música puede llevar a sus oyentes, ya que sus letras tienen varios sentimientos envueltos, por lo cual el espectáculo se convierte en una fusión de todos los estados de ánimo.

En esta temporada estarán en el Teatro Nacional La Castellana: Shaira, Alisson Joan, Laura Mayolo, Laura Padilla, Diana Hoyos (quien regresa después de unas ediciones) y Stefany Zabaleta, ganadora de la primera temporada de La Descarga y quien estará por primera vez con este elenco en las tablas.

De qué trata 'Mujeres a la Plancha'

Este show busca conectar a todas las generaciones por medio de la música, por lo cual las artistas están encargadas de brindar un concierto en vivo en el cual conectan con el público durante sus interpretaciones, pues no solo se quedan en el escenario, sino que tienen la versatilidad de bajar hacia los puestos para cantar más de cerca, aunque también desde la tarima tienen gestos actorales con los cuales terminan de plasmar las emociones brindadas por las canciones.

Como una de las novedades de esta temporada, las tablas tienen luces aún más envolventes y más pantallas, gracias a las cuales el público se transporta por medio de los ritmos y los cantos, por lo cual la puesta en escena es un lujo para los asistentes, ya que no solo es de muy buena calidad, sino que además aporta, notoriamente, a lo hecho por estas seis mujeres.

Asimismo, en esta oportunidad aumentó el número de músicos, pues anteriormente manejaban cuatro en escena, y en esta edición número 13 hay siete, quienes conectan a la perfección con las artistas, gracias a lo que la magia del espectáculo es aún mayor.

En cuanto a la temática 'De mil colores', Javier Méndez, director artístico, menciona: "es una analogía muy poderosa que encaja perfecto con lo tratado en las canciones de plancha, las cuales involucran mucho los sentimientos, por lo cual hondamos ese concepto".

Cabe destacar que aunque los temas musicales en su mayoría son clásicos de la música para planchar, también hay momento de canciones más recientes y pertenecientes a los ritmos urbanos, pues uno de los objetivos de este espectáculo es tener una muestra para todos los gustos.

Dado que esto es una experiencia al estilo de los conciertos en vivo, en varias ocasiones las artistas invitan al público a pararse y cantar a grito herido, lo cual hace que esta sala del Teatro Nacional La Castellana se vuelva una completa fiesta, en la que la familia y los grupos de amigos se destacan.

Entre el gran repertorio que tiene esta temporada, se encuentra canciones como: 'Quítame ese hombre', 'Yo no te pido la luna', 'Por qué me abandonaste', 'Bazar', 'Hacer el amor con otro', 'La gata bajo la lluvia', 'Él me mintió', 'Rata de dos patas', 'Si no te hubieras ido', entre muchas otras.

Por otra parte, es importante destacar al talento que hizo parte de Caracol Televisión, como a Laura Padilla, quien dio vida a la primera Yo Me Llamo Shakira, que ahora está enfocada en sacar a relucir su propia voz, y Stefany Zabaleta, la primera ganadora de La Descarga con la Selección de Santiago Cruz. Estas dos poderosas artistas salieron de los concursos musicales que les permitieron fortalecer su carrera.

Cuándo se presenta 'Mujeres a la Plancha'

El Teatro Nacional La Castellana levanta el telón para este espectáculo musical todos los martes y miércoles a las 8:30 P.M. para tener en el escenario a cinco de las seis artistas, pues es importante tener en cuenta que el elenco está alternando a medida que se dan las presentaciones.

Cabe destacar que hasta el momento se tienen confirmadas fechas hasta el miércoles 06 de noviembre de 2024, sin embargo, se está a la espera de que este show pueda llegar hasta diciembre, para así finalizar el año con broche de oro.

Sin duda alguna, 'Mujeres a la Plancha' es el show ideal para ir acompañado y cantar hasta más no poder esas canciones que nos hacen llorar, bailar, emocionarnos, recordar, reír y sobre todo perder la voz de la emoción.