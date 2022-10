El burgués gentilhombre: una comedia para reflexionar y reírnos de nosotros mismos

“¿Usted no sabe quién soy yo?”, “¿De qué me hablas viejo?” y “Le voy a dar en la cara…” son algunas de las frases con las que el público de ‘El burgués gentilhombre’ no puede aguantar las carcajadas durante su presentación en la sala principal del Teatro Colón de Bogotá. Oraciones muy conocidas para los colombianos y que demuestran cómo fue adecuada una de las creaciones más representativas de Molière al contexto nacional. En cerca de dos horas y media, ocho reconocidas actrices colombianas dan vida a este clásico para así conmemorar los 400 años del natalicio del dramaturgo, poeta y actor francés.

Caracoltv.com estuvo tras el telón de esta versión adaptada por Carolina Mejía Garzón y dirigida por Jorge Mario Escobar en donde Tatiana Torres, Chichila Navia, Jenny Lara, Carolina Cuervo, Juanita Cetina, Alexandra Escobar, Diana Ángel y Viviana Bernal recrean la historia del Sr. Jourdain, un hombre que desea ascender en la escala social y convertirse en alguien de la nobleza. Una clara crítica a las apariencias y al esfuerzo por ser alguien que uno no es. Aunque en la versión tradicional hay roles masculinos, aquí son interpretados por mujeres, lo cual no busca parodiar a los hombres, sino crear personajes auténticos que intensifiquen el humor.

Publicidad

Esta comedia de cinco actos fue estrenada originalmente el 14 de octubre de 1670 y fue inspirada en la realidad de su tiempo. Sin embargo, sigue demostrando que sus mordaces críticas están vigentes a pesar del tiempo. Así como lo menciona la actriz Carolina Cuervo:

Vivimos en una sociedad donde la gente le encanta aparentar, hacer todo lo posible por tapar de dónde viene. Cuando no reconocemos la esencia de lo que somos al final terminamos desvaneciéndonos y no perteneciendo a nada

La obra es presentada en clave de clown, lo cual, supuso un reto para las actrices que le dan vida a esta arriesgada apuesta del Teatro Colón, a pesar de que todas tenían una experiencia previa en el lenguaje de payaso. Una preparación ardua, pero muy seria, aunque tenga la intención de hacernos reflexionar y reírnos de nosotros mismos, según Carolina Cuervo y Tatiana Torres.

Una preparación muy difícil, ser payaso no es fácil. Para mí esto era un lenguaje, aunque ya lo conocía, lo había visitado un poquito, pues para mí era completamente nuevo, entonces fueron ensayos muy intensos, de mucho aprendizaje, de mucha prueba y error

Reír es un arte serio. Es muy importante porque nos ayuda mucho a estar en presente particularmente, la risa sana, la risa salva. Los invitamos a todos y a todas a que se rían

Publicidad

Asimismo, minutos antes del ensayo general de esta obra que está en temporada hasta el 8 de octubre de 2022, las actrices revelaron algunas peculiaridades de cómo se preparan antes de su presentación, la cual incluye desde el calentamiento del cuerpo, la voz y un círculo íntimo entre los integrantes del elenco y la producción, hasta amuletos como las velas, santos o un shot de alguna bebida.

El burgués gentilhombre es en definitiva una invitación a hacernos reflexionar como sociedad sobre las apariencias, el machismo y la doble moral con un elenco de primera en el teatro más importante el país.