Shakira asombra al mundo cantando una canción de Green Day

“Do you have the time to listen to me whine

About nothing and everything all at once”, cantó la barranquillera.

¿Les suena esa canción?

Pues es ‘Basket Case’ de Green Day.

“Me, being a basket case with my producer…”, “Yo siendo un caso perdido con mi productor”, escribió en la publicación, que en unas pocas horas superó el millón de reproducciones.

El cover causó tanta sensación que incluso Mike Dirnt, el bajista de Green Day, comentó el video escribiendo un muy colombiano:

“????? Bacano!”.

‘Basket Case’ fue el tercer sencillo de ‘Dookie’ uno de los álbumes más exitosos de Green Day, lanzado en 1994.

Shakira siempre ha sido una gran fanática del rock, incluso trabajó al lado de Gustavo Cerati, uno de los más grandeS exponentes del Rock Latinoamericano. Incluso Gustavo y Shakira trabajaron juntos en el tema ‘No’, al final de la canción, la voz que se escucha es la del fallecido vocalista de Soda Estéreo.

Algo queda claro: la colombiana no teme expresar y cantar toda tipo de música que le gusta, sin importar el género.

