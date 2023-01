¡Para dedicar! Ovy On The Drums lanza 'Ya No Me Llames' junto a Tini Stoessel

“Ya No Me Llames” habla sobre amor y desamor, tema con el cual muchas personas se pueden sentir identificadas. La canción es perfecta para dedicar, ya que trata sobre salir de una relación en la que uno ya no quiere estar. Ovy participó como productor e interprete junto a Tini, lo cual hace de este tema una mezcla llena de talento. “Ya No Me Llames” tiene un ritmo pegajoso con melodías alegres, y a la vez un sentimiento muy íntimo.

El video, dirigido por Diego Peskins y Facu Balve, fue filmado en el desierto de Argentina, en el cual podemos ver a Tini en un mundo de fantasía rodeada de nubes rosadas, con un vestido de novia tratando de escapar de su boda; por el otro lado, Ovy, sigue las señales de las nubes para encontrarse con ella. El video le da un sabor único a la temática de la canción.

Publicidad

Ovy no nos deja de sorprender con su talento y buena música, entre sus logros más reciente se destaca por su participación como productor en “Tusa”, el Hit de Karol G junto a Nicky Minaj que ha alcanzado las 678 Millones de visitas en YouTube; el álbum “Homerun” de Paulo londra que incluye canciones como “Adán Y Eva” y “Nena Maldición” ft. Lenny Tavárez; entre muchos más. Con su proyecto más reciente como artista, ha lanzado los sencillos “Inolvidable” junto a Beéle, “Sigo Buscándote” junto a Mau y Ricky, la cual ha alcanzado las 28M de visitas en YouTube a un mes de su lanzamiento.

Mira también: