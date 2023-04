Yina Calderón lanzó la versión guaracha de 'Sálvame' de RBD y fue duramente criticada

La reconocida influenciadora y DJ., Yina Calderón, volvió a causar revuelo en las plataformas digitales al anunciar oficialmente el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. Para esta oportunidad, se trató de la adaptación del exitoso tema musical 'Sálvame', interpretado por la agrupación mexicana RBD , en versión guaracha, lo que dividió opiniones entre los internautas.

En el video musical se logró ver a la también creadora de contenido digital vestida con el traje representativo del Elite Way School con una pequeñas alteraciones, pues llevaba camisa blanca ajustada, minifalda de jean, botas blancas caña alta, corbata roja y sombrero. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la melodía de la canción, pues, a aunque conservaba las voces originales, el ritmo era completamente diferente.

La publicación recoge más de 23 mil visualizaciones y se conoce que Calderón desactivó los comentarios; no obstante, las críticas no se han hecho esperar en otras plataformas como Tik tok, donde hizo público un corto del video musical.

"Dios te guarde Yina y que se le olvide dónde", "sin palabras", "pronto le bajan la canción, es que RBD no se anda con bobadas", "suena fina", "me van a poner a beber hoy", "gas", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Yina Calderón y su discusión con Wilfran Castillo

Esta no es la primera oportunidad que Yina protagoniza un revuelo musical, en noviembre de 2022 publicó un video grabado en una zona de tolerancia de Bogotá donde interpretaba la versión guaracha de 'Como duele el frío', vallenato de Wilfran Castillo.

Aunque inicialmente el artista aseguró que no tomaría acciones legales debido a que sabía que ella no usó la canción con el fin de hacer algún tipo de daño, pronto se conoció que la grabación fue bajada de YouTube, por lo que Calderón lo responsabilizó de dicha medida.

En cuanto a 'Sálvame', por le momento no se conoce si su compositor Pedro Damian o la intérprete Anahí tomarán algún tipo de medida.

