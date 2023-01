Wilfran Castillo respondió contundentemente a Yina Calderón sobre canción 'Como duele el frío'

Una nueva polémica envuelve a Yina Calderón después de conocerse sus recientes declaraciones contra el compositor, Wilfran Castillo , respecto a la controversia que se originó en el 2022 cuando la dj sacó un cover en guaracha de la canción 'Como duele el frío'.

En esta oportunidad, el músico reaccionó ante las últimas declaraciones que dio Calderón a través de un vídeo donde señaló al compositor de "hipócrita". Castillo decidió exponer la situación a través de las redes sociales con la finalidad de aclarar la problemática que se dio entorno a la canción vallenata.

Mediante un vídeo, Wilfran habló sobre las palabras fuertes que lanzó Yina Calderón después de enterarse que su versión en guaracha de 'Como duele el frío' fue bajada por derechos de autor de la plataforma digital YouTube'.

En medio de su declaración, el cantautor recalcó que ni sus abogados, editora y muchos menos él realizaron acciones para bajar el vídeo del mencionado sitio web. Así mismo, le solicitó a la creadora de contenido retractarse públicamente después de manifestar que:

"...él salió dando unas declaraciones en Instagram diciendo que él sabe que no lo hice de mala fe, que no iba a hacer nada en contra mía y que sí le parecía que el video se debía cambiar pero que él no iba a hacer nada. Tan hipócrita y asolapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás me mandó a bajar el cover. Me molesta la gente tan falsa": fueron parte de las palabras con las que Yina se refirió al compositor.

El compositor de 'Si tu amor no vuelve', también le pidió a la influencer no hacer uso de su nombre en las redes sociales y programas de radio o televisión de la forma en que lo ha venido haciendo. De la misma manera, le sugirió tomar asesoría antes hablar y grabar temas musicales que le pertenecen a otros autores.

"Descarten de plano una demanda, aunque cada vez da más méritos le daré la oportunidad de corregir las afirmaciones públicas que han afectado mi buen nombre como persona del Mercado de la música. Si esto no llegara a suceder o se repitiera la acción entonces serían decisiones diferentes pues la caballerosidad también tiene sus límites": concluyó Castillo en su cuenta oficial de Instagram.