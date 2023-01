'La Segura' habló sobre el presunto intento de secuestro al que fue expuesta

'La Segura' se encontraba alejada de sus redes sociales sin razón alguna, hasta que por medio de una historia en su perfil de Instagram habló sobre lo sucedido e informó que haría un live en su cuenta personal de Facebook para aclarar su desaparición.

"Amigos, he estado trabajando mucho, por eso ando tan perdida de las historias, pero ya hoy regreso con toda, esta semana me iban a robar o a secuestrar, pero gracias a Dios me di cuenta a tiempo”, escribió Natalia Segura en sus redes sociales.

Te puede interesar: Carmen Villalobos confirmó la relación con su nuevo novio Frederik Oldenburg

Publicidad

Tal cual como lo prometió, se conectó con sus fans y les explico como iba a ser víctima de un presunto secuestro cuando se encontraba viajando y en su brazo llevaba una costosa joya que resaltaba mucho, a lo que se fijó que había un hombre en el avión que la estaba vigilando y observando su accesorio.

Luego de que el vuelo terminara, ella solicitó a las azafatas una silla de ruedas, dado que presentaba un fuerte dolor de espalda, algo que le pasa muy seguido por sus quebrantos de salud. El sujeto que la tenía entre ojos le ofreció su ayuda, pero ella se negó, pues no confiaba en sus intenciones.

Al estar ya caminando dentro del aeropuerto, se dio cuenta que no solo la estaba siguiendo el hombre del avión, sino que ahora estaba acompañando de 4 personas más, y ella empezó a temer por su seguridad, motivo por el cual pidió ayuda a las autoridades colombianas quienes la llevaron a salvo hasta su casa junto a su mamá, quien estaba con ella, y a un integrante de su equipo.

La creadora de contenido recibió críticas por parte de varias personas, quienes dijeron que ella estaba contando la historia en la plataforma de Facebook solo para monetizar el momento.

Conoce más: Lina Tejeiro y su testimonio de lucha: se sometió a su segunda extracción de biopolímeros

Publicidad

"Ay bebé, ojalá yo lo pudiera monetizar, ojalá el Facebook me pagara, el Zuckerberg, pero no soy apta en estos en vivos todavía para monetizar… De hecho, si yo quisiera monetizar, lo haría con otra herramienta en la misma red social y no es mi intención, e igual si fuera mi intención, ¿qué bebé?, a mí me gusta ser chismosa y a ustedes les gusta escuchar el chisme”, afirmó la caleña.

'La Segura' concluyó pidiéndole a sus seguidores que se cuidaran mucho y siempre estuvieran alerta a cualquier situación de peligro que pudieran vivir.