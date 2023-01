Yina Calderón se desahogó con sus seguidores y reveló que terminó su relación sentimental

A través de redes sociales, la reconocida Dj. Yina Calderón preocupó a sus seguidores al aparecer en medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 1 millón de seguidores, para informar que su relación sentimental había llegado a su fin. Además se apresuró a revelar algunos detalles de la ruptura.

Cabe aclarar que recientemente Calderón se había tomado las plataformas digitales para expresar que no le gustaba hacer público su noviazgo debido a que pueden haber muchas personas que intervengan y de alguna u otra forma lo terminen afectando.

Mira también: ¿Yina Calderón opina sobre lo sucedido con el puertorriqueño Bad Bunny?

Publicidad

"Yo odio mostrar mi relación, a mí no me interesa hacer de mi noviazgo un reality de televisión (…) ustedes no saben cómo se llama, a qué se dedica, cuántos años tiene, no saben absolutamente porque yo no permito que mi vida personal se afecte por las redes sociales, que suba una foto solo quiere decir que acabé el año con él", señaló en una oportunidad.

No te pierdas: Yina Calderón fue inspiración para el año viejo y "la quemaron" para recibir el 2023

Sin embargo, esta vez se sinceró con sus fanáticos en medio de una noche de tragos y calificó a su exnovio como un verdadero "príncipe azul". Adicionalmente, comentó que la ruptura se produjo porque ella tuvo que escoger entre su futuro profesional como influenciadora y el verdadero amor.