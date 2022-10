¡Ya están en Bogotá! Tras 30 años, Guns N' Roses regresa a Colombia para dos míticos conciertos

Desde que se dio a conocer que la mítica banda Guns N' Roses iba a presentarse nuevamente en Bogotá, tras 30 años, los fanáticos del rock demostraron su gran expectativa frente a uno de los conciertos más anhelados por los amantes de este género.

Fue tanta la euforia que causó este anuncio que Bogotá se convirtió en la única ciudad en tenerlos durante dos fechas, siendo este un reflejo de cómo los colombianos respondieron ante el llamado, especialmente tras los inconvenientes ocurridos en 1992 cuando por culpa de una fuerte lluvia tuvieron que interrumpir su presentación.

Es por ello que uno de los momentos más esperados por estos fanáticos era la llegada de la banda al suelo colombiano, por lo que los videos en los que se ve a sus integrantes bajarse del avión se volvieron virales casi que de inmediato.

Otra vista de la llegada de Guns N’ Roses a Colombia 🔫 🌹 pic.twitter.com/7GcS1DTPUM — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 10, 2022

Los gunners aterrizaron en la noche del 9 de octubre a Bogotá, en medio de la felicidad de algunos de sus fanáticos que estaban trabajando en el aeropuerto.

El video que registró este importante momento se volvió viral en las redes sociales casi que de inmediato, aumentando las ansias y expectativas de quienes van a ser espectadores de este show durante el 11 y 12 de octubre. Así mismo, parece ser una muestra de que la organización de este evento cuenta con mayor logística y garantías frente a aquel de 30 años atrás, el cual dejó un hecho imborrable en la memoria de los seguidores de esta banda.

"Está vez fue diferente, no fue como en el año 92", "Welcome to the jungle", "Ya debe estar Julio Correal merodeando", "Mis gordos hermosos", "¡Bienvenidos a Bogotá!", estos fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.