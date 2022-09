Tai el Genio habla sobre “Si me preguntan” la canción que marcó un antes y después en su carrera

Colombia se ha convertido poco a poco en uno de los países que más talentos del género urbano exporta, un ejemplo perfecto del tema es el gran crecimiento que han tenido artistas como J Balvin , Maluma, Karol G , entre otros, quienes actualmente están en su momento más alto profesionalmente hablando.

Precisamente esto ha hecho que más de uno le de mayor atención a los nuevos exponentes de la industria, pues podrían convertirse en las siguientes estrellas con su música. Es precisamente esto lo que ha hecho que Tai el Genio sea cada vez más comentado a través de redes sociales.

El cantante, originario de Caldas ha tenido algunos éxitos en la región y parece que se perfila para convertirse en un artista prometedor en el género. En medio de una entrevista con Caracoltv.com comentó que su nombre viene del boxeo, pues Tai significa fuerza, además él practicó este deporte varios años y relaciona esta actividad con la música porque las dos requieren gran disciplina.

Por otro lado, uno de los temas que ama sobre el reguetón es que puede hablar y referirse al tema que sea, sin embargo, parece que ha manejado su carrera de una manera en la que sus letras no son irrespetuosas, o que no pasan los límites de la vulgaridad, pues según sus propias palabras “se pueden decir las cosas de una manera que duela, pero que no sea tan feo”.

Tai el Genio, quien en realidad se llama Wilmer Andrés Villa, ha tenido una carrera musical en ascenso, de hecho, ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Núcleo Urbano convirtiéndose en el ganador de la categoría Mejor Artista Urbano del Eje Cafetero en el 2015.

En cuanto a su música , uno de los temas que más se han escuchado es “Si me preguntan”, sobre este le enorgullece la letra, y asegura que después de su éxito se lograron muchos objetivos, como llegar a varias emisoras nacionales.

Pronto planea relanzarla en colaboración con otro artista, pues el cantante no se detiene y aseguró que trabaja todo el tiempo. De hecho, sus seguidores pronto podrán conocer una nueva canción junto a Landa Freak llamada Bandolero, así lo confesó en la entrevista.

Lo cierto es que el cantante sigue trabajando para que su carrera no pare de crecer y sus seguidores en redes sociales aumentan cada vez con mayor rapidez, lo que parece que demuestra que está funcionando.