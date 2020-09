Prepárate para gozar desde casa toda la cultura afro del Festival Petronio Álvarez 2020

View this post on Instagram

Entre ovaciones, cantos y aplausos se despidió la edición número 23 del @petronioco que tuvo como protagonista a @herenciadetimbiqui, que en un ensamble con la @filarmonica_cali, pusieron a vibrar a todos los asistentes en una noche mágica llena música, alegría y color. #CaliEsPetronio . 📸 @hachephotos