¿Por qué Freddie Mercury es tan importante para la industria musical?

¿Alguien ha escuchado el nombre Farrokh Bulsara? Pocos lo saben, pero ese era el nombre real de Freddie, quien nació en la isla de Zanzíbar, en ese entonces un protectorado británico, y que en la actualidad le pertenece a Tanzania, un país ubicado en la costa este de África Central.

Su padre Bomi Rustomji Bulsara trabajaba allí como cajero de la Secretaria de Estado para las Colonias. Fue hasta 1954 que, a los ocho años, Freddie fue enviado a donde su abuela cerca de Bombay, en la India, a estudiar al St. Peter"s School.

A sus amigos les costaba pronunciar su nombre y a él tampoco le gustaba, de manera que lo empezaron a llamar Freddie. Años después, adoptaría el apellido Mercury inspirado en la composición suya "My Fairy King" cuya letra reza: "Mother mercury / Look what they"ve done to me".

Pero, ¿cuáles son los motivos por los que este intérprete ha sido tan importante en la historia de la música? ¡Descúbrelos!

La potencia de su voz

Un estudio realizado por investigadores de Suecia, República Checa y Austria, publicado en Logopedics Phoniatrics Vocology , descubrió que la tendencia vocal del artista era barítono, cuando se creía que era tenor. Su media vocal era de 117.3 Hz y usaba subarmónicos impactantes, además sus cuerdas vocales vibraban con más frecuencia. Algo extraordinario.

Un referente de la moda

El 13 de julio de 1985, Mercury saltó a escena en Wembley, para el Live Aid, con una camiseta blanca, cómoda para el verano, un brasalete de cuero y puas; unos jeans Wrangler decolorados, muy ajustados, con la correa del mismo estilo del brasalete y unas Adidas blancas con tres rallas negras. Su bigote negro y el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Icónico. "Me visto para matar, pero con buen gusto", afirmaba.

Un símbolo gay

A nadie le queda duda que Freddie era gay y muy respetado en la escena musical por su talento sobrenatural. En 1974, en una entrevista a la revista New Musical Express, declaró que "era gay como narciso". Se burlaba de la discriminación y una muestra de ello es la canción "I Want to Break Free" en la que parodió a la telenovela británica Coronation Street.

El rock de estadio

El Magic Tour fue la última gira que realizó con Queen en 1986, ofrecieron 26 conciertos y rompieron récords de público en Reino Unido. El concierto en Knebworth Park, el 9 de agosto, cerró la gira con una asistencia de más de 120.000 espectadores. Las cifras señalan que más de un millón de personas presenciaron el tour que marcó un hito en la historia del rock.

La mezcla con la ópera

Canciones como "Bohemian Rhapsody" que cuenta una historia y tiene: introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda es un claro ejemplo de lo anterior. El álbum "A Night at the Opera" también es un guiño al género y su presentación con la soprano española Montserrat Cabellé, con el sencillo "Barcelona", fue la cereza del pastel en 1988. Esta canción fue elegida para los Juegos Olímpicos de 1992.

Los himnos del rock

No hay ningún fan del rock que no haya escuchado "We Will Rock You" o "We Are The Champions". Estas canciones son las más populares y quedaron impresas en la memoria de los admiradores de Queen. También fueron tocadas en todas las giras de la banda, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados en las presentaciones en vivo.

¿Queda alguna duda de la influencia de Freddie en el género del rock y en la industria musical?

