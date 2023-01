[Video] Monjas se vuelven virales al rockear al ritmo de Queen

Un grupo de monjas se han vuelto virales gracias a un video en el que se ven disfrutando al ritmo de la famosa canción de Queen, "We Will Rock You" en un comedor.

Mientras algunas de las hermanas aplauden, golpean la mesa y cantan, otras bailan e imitan al guitarrista de la famosa banda, demostrando así, que no importa la edad o profesión, siempre está permitido rockear con este clásico.

La emocionante escena fue grabada por un testigo presente, quien luego publicó el clip y viralizó el espíritu rockero de las monjas, generando miles de reproducciones.

