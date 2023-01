Pink, Miley Cyrus y Lady Gaga, entre los artistas que recrearán a Elton John en nuevo disco

Coldplay, Ed Sheeran y Lady Gaga, entre otros, volverán a interpretar los mayores éxitos de Elton John en un nuevo disco titulado "Revamp" que saldrá a la venta el próximo 6 de abril, informó hoy el cantante británico.

La nómina de artistas que completarán el álbum está compuesta por P!nk, Florence + The Machine, Mary J Blige, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Alessia Cara, The Killers, Mumford & Sons, Sam Smith, Q-Tip y Demi Lovato.

Este grupo de músicos, de todos los estilos, desde el hip hop al rock, "darán una nueva" luz sobre la "incomparable influencia" de la música de John y su letrista Bernie Taupin.

"Es una gran cumplido cuando un artista ama suficiente tus canciones como para usar su tiempo y su esfuerzo en reinventarlas. Como compositores, Bernie y yo nos emocionados cuando músicos que admirados y respetamos eligen dar su toque único a nuestras canciones", señaló John en su página web.

"Esto quiere decir que nuestra música aún es relevante y que nuestras canciones aún alcanzan nuevas audiencias. Les damos las gracias a todos los artistas por su generosidad", finalizó el cantante británico.

Además, el lanzamiento de "Revamp" estará acompañado por "Restoration", trabajo en el que artistas de 'country' como Rosanne Cash, Emmylou Harris, Miley Cyrus y Willie Nelson reimaginarán las canciones de Elton John.

El pasado mes de enero, Elton John, de 70 años, anunció su retirada de los escenarios tras 50 años, por lo que concluirá su carrera en vivo con una gira mundial de 3 años que le llevará a realizar 300 conciertos.

Por: EFE

