'Para Siempre', de Esteman: un himno al amor infinito

Esteban Mateus, conocido en la industria musical como Esteman es un artista que a través de sus letras y videos ha cautivado el corazón de muchos, apostándole todo al amor.

Su identidad musical se define por medio del baile, en donde a través de distintas coreografías, enamora a sus seguidores y acompaña a cada una de sus canciones.



En tiempos de COVID-19 se atrevió a lanzar de a pocos, nuevos sencillos de lo que será su nuevo álbum; para esta ocasión presentó ‘Para Siempre’, una historia inspirada en su actual relación sentimental, una carta de amor sin miedo.

¿Para Siempre es una canción dedicada a Jorge?

EM: Sí, total. Creo que de las canciones de ese disco, es la que más se le atribuye a él. Antes de llamarse ‘Para Siempre’, se iba a llamar ‘Canción de J’, está completamente inspirada en él, nuestra relación, la forma en la que nos conocimos y lo que nos conecta.

¿De quién fue la idea de que Jorge apareciera en el video?

EM: Él es actor, yo lo invité. En un principio tenía muchas ideas para hacer este video.

Esta canción tenía algo muy particular, quiero desarrollarlo en el tema de baile y cuerpo, ahí fue el momento en el que busqué el equipo.

Le dije que saliera, no precisamente saliendo a bailando y siguiendo la coreografía sino en paralelo, involucrándolo en el performance, mostrando cosas sencillas y esenciales de lo que es el amor.

¿Cuánto tiempo te tomó aproximadamente escribir ‘Para Siempre’?

EM: Es una canción que escribí solo y nació en diferentes momentos de mi vida, pero de un proceso diferente. La melodía y la letra empezaron a surgir hace cinco meses.

Tiene momentos distintos que vengo viviendo hace más de un año. Nació en pleno momento en que estaba sacando ‘Amor Libre’.

La primera persona que la escuchó, fue Jorge, se la canté a capela, con la letra en la mano.



Hace dos meses salió al público ‘Hasta que tu me quieras’ y, aunque no cuenta con un hilo conductor en la realidad, para Esteman todas las canciones tienen una razón de ser, siempre cuenta una historia y esta no fue la excepción. Algo que está influenciando a este disco, es el viaje por diferentes eras y épocas claves de la música.



¿Cómo fue la grabación?

EM: Conocí a Nolan Padilla, que es coreógrafo, que ha trabajado con Katy Perry, Pink, Taylor Swift y fue increíble. Para mi ha sido esencial el baile en mi carrera artística. Tan pronto escuchó la canción, entendió los referentes. Nos fuimos a la década de los 90’s, finales de los 80’s y empezamos a ver videos de Michael Jackson y Madonna.

¿Cuánto tiempo tomó hacer la coreografía?

EM: Duramos dos días de rodaje. Los ensayos con los bailarines empezaron seis días antes. Fue un proceso muy bonito porque fue muy cercano, para mi es importante generar una conexión con las personas que trabajo, porque es la que se va a reflejar en el video. Fue especial conectar con cada uno de ellos.



¿Qué viene a futuro para la continuación del álbum?

EM: Vamos a lanzar más canciones todo el año, la idea es pensar en la época en la que estamos y en cómo la gente está escuchando la música hoy en día. Las canciones son todo, no quiero soltar todo el álbum de una vez, sino ir mostrando el proceso poco a poco. Vienen tres sencillos más,

No ha sido fácil reinventarse y, aunque es la palabra de moda durante la cuarentena, esto es lo que ha tenido que hacer para cambiar su forma de ver la música. “Ha sido como aprender otra vez a hacer música, es una nueva escuela, para todos los músicos ha sido de mucho aprendizaje”, afirma.

Pese a que no ha realizado shows en vivo, debido al contexto, finaliza mencionando que ha conectado de otra forma con sus fans, pero que extraña el otro lado, ese de estar en el escenario bailando y convergiendo con ellos a través de su melodía.



