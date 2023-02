P!nk reaparece y sorprende a sus fans con su noveno álbum de estudio llamado 'TRUSTFALL'

La aclamada cantante, compositora e ícono del pop mundial P!nk lanza su muy esperado noveno álbum de estudio, 'TRUSTFALL', ahora a través de la disquera RCA Records.

Con los exitosos sencillos como 'Never Gonna Not Dance Again' y 'TRUSTFALL', así como su último lanzamiento, 'When I Get There', 'TRUSTFALL', es el trabajo más vulnerable y estimulante hasta ahora. Con colaboraciones con Chris Stapleton, The Lumineers y First Aid Kit, así como con notables compositores y productores como Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, FRED, Billy Mann y más. 'TRUSTFALL' es una exploración de los altibajos de la incertidumbre, la libertad y el dejar ir.

Lee también: Desde el 2008 y con su éxito 'So what', P!nk ha demostrado por qué es una mujer todoterreno

"¡Este podría ser el álbum del que estoy más orgullosa”, dice P!nk. "Ponte tu par de sudaderas más acogedoras, tómate una hora de cuidado personal y comienza en la pista uno. Se necesitan dos ingredientes: pañuelos y zapatos de baile."

Publicidad

Acerca de P!nk

Desde su debut en 2000, ha lanzado 9 álbumes de estudio, uno de grandes éxitos, ha vendido más de 60 millones equivalentes en todo el mundo, 15 sencillos en el top 10 en la lista Billboard Hot 100, cuatro en el número uno y ha agotado estadios en todo el mundo.

Además, ha recibido tres premios Grammy y 21 nominaciones, un premio Daytime Emmy, siete MTV Video Music Awards, incluido el ganador del Premio Vanguard 2017, dos MTV Europe Awards, dos People's Choice Awards, fue nombrada Mujer del Año de Billboard en 2013 y recibió The Brits Outstanding Contribution To Music Award en 2019, siendo la primera artista internacional en recibir este honor.

Te puede interesar: Pink se ofrece a pagar multa del equipo femenino que se negó a competir en bikini

Publicidad

También en 2019 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más recientemente, en 2021, fue la ganadora del Icon Award de Billboard Music.

En 2021, lanzó 'Cover Me In Sunshine', un dueto con su hija Willow Sage Hart. También en 2021, su documental 'P!NK: All I Know So Far' fue estrenado con gran éxito de crítica en una reconocida plataforma digital, así como su proyecto de música en vivo 'All I Know So Far: Setlist'.

P!nk es una gran defensora de varias organizaciones benéficas, incluyendo: No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks y Human Rights Campaign, y es embajadora de UNICEF USA.