"Nunca le había cantando a Dios así": Rafael Santos habla de su nuevo sencillo 'Promesa sagrada'

El reconocido cantante y actor Rafael Santos sorprendió a sus millones de fanáticos con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Promesa sagrada’, una canción en la que le canta de manera directa a Dios para agradecerle por su familia y cada uno de sus seguidores.

Según reveló el líder de Díaz en entrevista con Caracoltv.com, esta canción nació en época de pandemia, luego de que se dejara crecer la barba como una ‘Promesa sagrada’ pidiéndole a Dios que le diera vida, salud y bienestar en tiempo difíciles a su familia, tal y como narra el tema que es de su autoría y el cual grabó en el acordeón junto al rey del vallenato, Julián Monica.

“Me deje creer la barba ofreciéndole a Dios que nos diera salud, nos diera vida, no diera bienestar en estos tiempos tan difíciles y con la fe que su ames y creas en Dios el te va a corresponder; a mi me correspondió y me hizo el milagro de que ninguno de mi familia se me enfermara, por eso hice esta canción y nunca le había cantado a Dios así tan de frente”, relató.

Asimismo, señaló que la canción la hizo con la intención de dar apoyo y fortaleza a las personas que han perdido sus seres queridos, para decirle que junto a ellos tienen siempre al ‘Turpial’ y agradecer por creer su talento.

Es una canción que compuse en época de la pandemia con ánimo de dar apoyo a todas esas personas que siempre han creído en mi talento, fortaleza a quienes han perdido sus seres queridos y decirles que aquí tienen a Rafael Santos indicó el cantante.

El también talentoso actor, quien se interpreta a sí mismo en la exitosa producción ‘El hijo del cacique’ , tiene claro que como heredero de la Dinastía Diaz tiene la responsabilidad de sostener ese legado que le dejó su padre con mucha música, respeto y amor hacia sus seguidores, por lo que con cada uno de sus temas siempre busca emocionarlos y alegrar sus corazones.

“Yo trato siempre de emocionarlos, alegrar sus corazones y sobre todo que es un mensaje con mucho respeto y de querer tenerlos abrazado en todo momento, porque en mi quedo la responsabilidad de sostener este legado tan importante de mi padre y eso solo puede hacer con música, realidad, transparencia y por supuesto respeto y amor para todos mis seguidores”, dijo.

Para finalizar, Rafael Santos invitó a los nuevos artistas del género vállenlo a mantener en lo más alto este folclor con letras y canciones que lleven mensajes de amor.

Escucha aquí 'Promesa sagrada':