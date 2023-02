La artista musical Raffaela Carrà será inspiración en una ópera de Italia

La vida y carrera artística de Raffaella Carrà, fallecida en 2021, será el argumento de una ópera que estrenará el Teatro Donizetti de la ciudad septentrional italiana de Bérgamo en el mes de septiembre de 2023.

La obra, anunciada por la institución cultural, se titulará 'Raffa in the Sky' y 'no será una biografía en música', aseguró en un comunicado, sino 'el relato de una carrera artística que ha acompañado y estimulado la evolución de la sociedad italiana del último medio siglo'.

"Estoy seguro de que Raffaella se sentiría intrigada, halagada y emocionada al saber que lo que ha hecho en su vida también ha encontrado un público y un hogar en un mundo aparentemente alejado del suyo como el de la ópera", afirmó Sergio Japino, quien durante años fue el principal coreógrafo de Carrà.

Según Japino, la cantante de 'Far l'Amore' era una apasionada del mundo lírico, "como demostró en 'Il Gran Concerto' del que fue autora en la Rai 3, donde la Orquesta Sinfónica Nacional de la Rai presentó piezas de música clásica y de ópera a un numeroso público infantil".

Para el coreógrafo, que ahora se celebre su legado es una manera de enaltecer a una artista que siempre unió mundos como la danza, el cine, la televisión y el canto "en diferentes contextos culturales: de América del Sur a Rusia, de Hollywood a los resplandecientes estudios de Cinecittà".

Detrás del guión y las composiciones de 'Raffa in the Sky' está el compositor Lamberto Curtoni, quien ideó la representación a partir de un libreto de Renata Ciaravino y Alberto Mattioli.

Aunque apenas han dado detalles del argumento, los autores han avanzado que la ópera tratará de reflejar 'el papel del artista en la sociedad, el valor y uso del arte, el papel de la televisión y otros medios'.

"Todo sin olvidar la música de Carrà, en una historia que elegirá el camino de lo surrealista y lo paradójico para hablarnos a todos", añadieron.

En su anuncio, el Teatro Donizetti también recuperó unas palabras del cineasta español Pedro Almodóvar, quien afirmó que Carrà "no era una mujer, sino un estilo de vida".

"Ha cantado en siete lenguas y entrevistado a los grandes personajes de la política y del espectáculo de la segunda mitad del siglo XX", destacó el teatro.

Su muerte, el 5 de julio de 2021, causó conmoción en Italia, España y Sudamérica. El Ayuntamiento de Roma organizó una capilla ardiente durante tres días que recibió a miles de visitantes. EFE