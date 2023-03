Karol G hace historia al ser la primera mujer con un álbum en español como número uno en EE.UU.

Desde ya, el 2023 ha sido catalogado como el año de Karol G , pues la antioqueña no ha dejado de posicionarse como una de las artistas más influyentes a nivel mundial y su carrera no para de estar en un constante ascenso, no solamente gracias a las millones de reproducciones a su música, sino por los sold outs que consiguió con sus giras.

El 24 de febrero de este año, tan solo diez días después de su cumpleaños, la cantante hizo el lanzamiento oficial de su álbum 'Mañana será bonito', el cual reúne un trabajo en el que la paisa quiso liberar diversos tipos de emociones y hacer una especie de catarsis ante diferentes situaciones que tuvo que atravesar.

Sin duda alguna, uno de los temas musicales más importantes de este disco es 'TQG', principalmente porque esta se volvió en una colaboración soñada por Karol G, quien finalmente pudo dar a conocer su canción al lado de Shakira , la cual tiene un significado muy especial para ambas y que las consagró tanto como las cantantes colombianas más importantes a nivel internacional como las mujeres latinas más escuchadas en las plataformas digitales.

Este tema musical fue el primero en romper récords, con un videoclip que ya supera las 150 millones de visualizaciones en YouTube, dado que se convirtió en la única colaboración entre dos artistas femeninas en obtener el primer lugar en el top global de lo listados.

En medio de lágrimas y a través de un video enviado a su comunidad de Telegram, Karol G expresó todos los sentimientos que le ha generado el gran recibimiento de 'Mañana será bonito': "me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da, porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto, es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión".

Tras todo esto, se confirmó que por primera vez en la historia del Billboard Álbum Charts un disco completamente en español ocupa la primera casilla de este listado con 94 mil unidades vendidas y 118 millones de streams. A su vez, es la quinta cantante latina en ocupar este importante puesto.

A su vez, el debut de este álbum musical se convirtió como el mejor en lo que va de esta década para cualquier artista femenina hispana con 37.5 millones de streams.

Definitivamente, las artistas colombianas se han encargado de liderar la industria musical y ser referentes a nivel internacional, dado que las tres cantantes latinas con más streams en Spotify Global son Karol G, Shakira y Kali Uchis .